15 abr 2020

La necesidad (y el hecho de no poder salir de casa para ir a la peluquería, al centro de belleza o a la clínica de estética) nos ha hecho aprender a quitarnos la manicura semipermanente o las uñas de gel sin ayuda de nadie, a aplicarnos el tinte del pelo nosotras mismas o incluso a hacernos un tratamiento facial casero, siguiendo los mismos pasos que realizan cuando acudimos a un centro de belleza. Sin embargo, si tu rostro ya denota la necesidad de infiltraciones de bótox o ácido hialurónico no puedes hacer absolutamente nada; salvo cuidarte la piel adecuadamente a diario para que esté bien limpia e hidratada.

No te preocupes, porque a tu cara no le va a pasar nada raro porque no acudas a tu cita prevista para estos días con el médico-estético; solo se te notarán más las arrugas de expresión. Si, debido al confinamiento, “vas a tener que retrasara 2 o 3 meses la infiltración de botox –normalmente se realiza cada 4-6 meses– lo único que le va a ocurrir a tu rostro es que va a mover más la zona del tercio superior, donde las arrugas van a ser más visibles; sin embargo, en cuanto vuelvas a la infiltración el resultado será igual de bueno que siempre”, asegura la doctora María Rosa García Maroto, directora médica de Clinique La Prairie.

Y lo mismo ocurre con el ácido hialurónico: “Si el material de relleno se te ha reabsorbido por completo puedes notar que el surco o la arruga tratados se marquen más, pero esto se corregirá en cuanto te los vuelvan a tratar”, añade la experta. En cuanto a los labios tan solo notarás que te falta volumen, pero no tendrás sensación deshidratación porque el ácido hialurónico que te inyectaron te los ha estado hidratando desde entonces. De todos modos, los expertos recomiendan aplicar habitualmente un bálsamo labial o vaselina para mantenerlos jugosos.

Mientras no puedas acudir a la clínica, hay gestos diarios que puedes hacer en casa para aumentar la duración de estos tratamientos médico-estéticos. Lo más importante es que te hidrates la piel adecuadamente, para lo que debes usar “cremas y otros cosméticos que contengan algún agente emoliente, como la glicerina; ingredientes humectantes que capten el agua como la urea, el ácido hialurónico, el glicerol y los alfa-hidroxiácidos; oclusivos que eviten la pérdida de agua, como la vaselina, y activos antioxidantes, como la vitaminas C o E”, recomienda la doctora. Y, una vez puedas salir de casa, lo más aconsejable es que te hagas “una higiene facial profunda y una hidratación de la piel infiltrando un cóctel de plasma rico en plaquetas (activa la formación de colágeno y elastina) con ácido hialurónico (aporta un extra de hidratación)”, recomienda la directora médica de Clinique La Prairie.