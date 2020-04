13 abr 2020

Tres cosméticos nos resultan imprescindibles y difícilmente sustituibles por otros que no cumplan con nuestras (altísimas) expectativas: el perfume, fundamental; la crema hidratante, imprescindible; y el champú, absolutamente necesario. En estas circunstancias, en un confinamiento por coronavirus al que aún no vemos fin, normal que nos preocupe ver cómo los tres se van agotando. Si por lo que sea has decidido no comprar online, te interesa tomar nota de algunos trucos que les van a alargar la vida. Sabes que lo vas a agradecer cuando tus básicos de belleza favoritos ya no lleguen ni a la mitad.

Si mantienes los cosméticos alejados de la luz, durarán más. pinit

Empecemos por el perfume, probablemente el envase que peor tratamiento recibe no porque no los amemos, sino precisamente porque los adoramos. Lo sentimos: no les conviene nada que los coloquemos en nuestra estantería favorita, adornando el cuarto de baño u otro rincón del cua rto. Si reciben mucha luz el aroma pierde potencial y tenderás a usar más de lo necesario. Mejor guárdalos en un lugar oscuro. El truco definitivo es, sin embargo, el siguiente: usarlo siempre sobre la piel hidratada. Si se une a una crema hidratante multiplica su potencial olfativo (y te echas menos).

Es importantísimo que mantengas las brochas y pinceles limpios. pinit

Para que el maquillaje, el corrector y el rubor duren al máximo, lo mejor es mantener esponjas, brochas y pinceles súper limpios: así no absorberán más producto de la cuenta. De todos modos, si usas tus dedos para aplicarlo, mejor que mejor. Para alargarle la vida al champú, úsalo sobre el pelo totalmente mojado, para que se extienda a la perfección, e insiste en las raíces en vez de en medios y puntas. Y para que cremas y serums duren más, úsalos tras enjabonar perfectamente el rostro. Así eliminarás la grasa, el producto se absorberá mejor y no tendrás que usar más cantidad de la cuenta.