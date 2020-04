17 abr 2020

Entre todos los consejos beauty que te hemos dado para aprovechar la cuarentena, el cuidado de las uñas ha cobrado gran protagonismo. El confinamiento ha pillado a muchas con la uñas permanentes o de gel en manos y pies y no solo es importante saber cómo quitarla. El aislamiento y su consecuente ausencia de planes es un buen momento para poner especial atención a tus pies para que en verano puedas lucirlos junto a tus sandalias favoritas. Fortalecer tus uñas y hacerte la pedicura en casa tiene varios beneficios y estos son los motivos por los que debes cuidar tus pies durante estos días.

Si ya has probado con todas las mascarillas posibles y has devorado todas las series, libros y películas que tenías y no sabes cómo aprovechar el tiempo muerto de esta cuarentena, es momento de que te fijes en tus pies. Probablemente lleves más de un mes sin usar zapatos (y mucho menos tacones) y si lo has tenido que hacer para salir a comprar, habrás escogido un calzado cómodo. Pues esto los pies lo notan y lo agradecen. Por ello, es el momento de cuidarlos para aprovechar al máximo esta temporada sin elementos externos que provocan durezas, sequedad, heridas. etc.

Por ello, te recomendamos que introduzcas los pies en agua templada con bicarbonato (o jabón en caso de que no tengas) durante diez minutos. Después lima las durezas y las uñas y aplica un poco de vaselina para empujar las cutículas con mayor facilidad. Por último, aplica una crema hidratante de pies para conseguir suavidad y ayudar a la reparación de los mismos.

Una pedicura básica con elementos que seguramente tengas por casa que será mucho más efectiva ahora en la cuarentena gracias a que no sufren por el calzado. Es conveniente mantenerla como rutina y repetir este procedimiento una vez a la semana. ¡Este verano presume de pies!