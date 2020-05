12 may 2020

Compartir en google plus

No queremos comparar, pero a sus 59 años, Julianne Moore, con la tez blanca y lisa que le caracteriza, puede que sea una de las famosas con la mejor piel de todo Hollywood. Habitual de los selfies sin maquillaje en Instagram, Moore reconoce que el envejecimiento es una oportunidad para reflexionar sobre las experiencias vividas y para apreciar conscientemente el paso del tiempo y de la vida.

Pero además de excluir el miedo a las temidas arrugas de su filosofía de vida, la actriz no nos engaña. Su rutina de belleza tiene un fuerte componente antiedad que comenzó en su juventud. "El protector solar es mi producto número uno. Lo uso todos los días desde que tengo 23 años. Me gusta cualquier que se pueda conseguir en una farmacia", comentó en una entrevista para Redbook en la que aseguraba que ni siquiera le gusta exponerse al sol.

Su segundo ritual tiene que ver con la hidratación en el que no solo cumple con la ingesta recomendada de agua. También tiene en su neceser una crema hidratante imprescindible que utiliza tanto por la noche como por el día: la Age Perfect Golden Age de L'Oréal París. Una crema antiarrugas para todo tipo de pieles de más de 50 que aporta firmeza y un tono rosado muy natural gracias a su fórmula con neo-calcio y peonía imperial.

1. Age Perfect Golden Age de L'Oréal París (13,25 euros en Perfumes Club). 2. Aceite Facial Age Perfect Extraordinary de L'Oreal (15,46 euros en Amazon). pinit

¿El secreto? De nuevo, la protección solar en esta crema con SPF 20 protege a la piel de los efectos dañinos de los rayos UV. ¿Un truco? Mezclarla con unas gotitas de aceite facial para conseguir una hidratación más profunda y jugosa, ya que para ella, el sérum no funciona muy bien en su cutis. El Aceite Facial Age Perfect Extraordinary de L'Oreal es su favorito.





VER 10 FOTOS Diez aceites faciales hidratantes low cost que te ponen buena cara al instante

Otro cuidado que no pierde de vista Julianne Moore es el contorno de ojos, esa zona tan sensible que delata a simple vista los signos de la edad. La protagonista de 'Siempre Alice' utiliza una crema para el contorno con aguacate con la que consigue una mirada más despierta y luminosa. Se trata de la Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's, ideal para reducir bolsas y arrugas gracias a su aceite de aguacate y otros ingredientes efectivos como el betacaroteno y la manteca de karité.

Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's (45,50 euros). pinit

La exfoliación semanal también forma parte de sus trucos de belleza, pero asegura que es muy importante encontrar aquellas fórmulas que mejor funcionen con cada piel. Para Moore cualquier tipo de peeling con ácidos le viene bien, sin embargo, no utiliza ningún tipo de retinoide porque son demasiado fuertes para su rostro.

Y para terminar, no deja escapar, como mínimo una vez al mes, un masaje en el rostro de la facialista de las celebrities Joanna Vargas. Ahora ya sabemos por qué los años no pasan por Julianne Moore.