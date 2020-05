22 may 2020

Muchas marcas de belleza han aprovechado el confinamiento para hacer directos junto a sus embajadoras o famosas afines para que todos pudiéramos descubrir cómo están cuidando su piel durante la cuarentena, cuáles son sus básicos en su rutina de belleza o cuáles son sus trucos de maquillaje. Isabella Rossellini, Esther Acebo, o María Pombo son solo algunas celebrities que han salido en las redes sociales desvelando sus secretos. Gigi Hadid ha sido la última en confesar.

La actriz ha hecho un a Instagram Live junto a su maquilladora, Erin Parsons, no solo para demostrar lo diestra que es con el maquillaje a través de un tutorial, sino también para acallar algunos rumores que circulan sobre el nuevo aspecto de su rostro. “Es muy divertido todo lo que lees en Internet. La gente piensa que doy forma a mis cejas para que estén así de arqueadas. Pero si miras mis fotos te puedes dar cuenta de que han tenido este arqueado tan loco desde que nací”, dice mientras se maquilla las cejas con productos de Maybelline NY.

Después ha llegado el momento de hablar sobre su posible retoque estético durante su embarazo. “También hay muchos que piensan que me hago rellenos en el rostro, y por eso mi cara es redonda. La tengo así desde que nací. Aunque ha explicado que el embarazo también ha provocado que su cara esté naturalmente más llena, algo que se podía apreciar, sobre todo, “durante el mes de la moda, cuando ya estaba embarazada de algunos meses”.

“Nunca me he inyectado nada en la cara. Estoy a favor de que cada uno haga lo que quiera para ser más feliz o sentirse mejor consigo. Pero a mi personalmente me aterra… Me gusta tener todo bajo control, ¿y si algo sale mal?”, ha añadido. Por eso ella prefiere usar maquillaje para corregir algún defectillo en vez de recurrir otras opciones más permanentes. “En las ocasiones especiales puedes esculpir tu nariz un poco o hacer lo que sea con maquillaje. Este es una herramienta maravillosa para ayudarte a sentirte lo mejor posible y también para aceptar tu hermoso rostro exactamente como Dios, tu madre y tu padre lo hicieron”.

Gigi no solo ha dejado claro que nunca ha recurrido a la cirugía estética ni que tampoco se ha hecho ningún retoque para corregir ninguna parte de su rostro y cuerpo, sino que también ha demostrado que ha aprendido a aceptarse ella misma, tal y como es. Además, está aceptando de maravilla los cambios que está experimentando en su cuerpo conforme su embarazo avanza. “Estoy feliz con el proceso natural del mundo”, afirma.