Seguro que durante el confinamiento has tenido tiempo de ponerte al día sobre cuáles son las últimas tendencias de nail art de la primavera y también practicar alguna con alguna que otra manicura en tus propias manos, después de ver algún paso a paso –aquí te contamos cómo dibujar margaritas sobre tus uñas–. Lo más probable es que tu técnica haya mejorado durante este tiempo, pero si la destreza no es tu punto fuerte, no tienes por qué desesperar.

Un truco para que tu obra quede perfecta es empezar por lo más difícil: pintarte la mano dominante primero. De esta manera no estarás ansiosa por pensar que te vas a salir con el esmalte o que la pincelada no te va a quedar lisa. Lo importante es que no estés sentada en el sofá, sin una superficie estable y plana en la que poder posar tus los antebrazos y codos sin miedo a que se resbalen.

Kit de esmalte y pegatinas de Pinpai (14,99 €).

Además, una manera de conseguir que las pinceladas sean más precisas cuando estás maquillando con tu mano menos diestra es que cojas el pincel con los dedos índices y anular y apoyes el meñique sobre la superficie plana mientras extiendes el color. De esta manera disminuyes considerablemente el riesgo de cometer errores.

Sin embargo, hasta la manicurista más experta se equivoca o se sale con el color alguna vez, por lo que es normal que tú también lo hagas al adornar tu mano derecha, si eres diestra, o la izquierda, si eres zurda. En este caso puedes coger un poquito de algodón y enrollarlo en un extremo del palito de naranjo o tener un pincel pequeño, mojarlo en un tapón lleno de quitaesmalte, y después eliminar las manchas de la piel con cualquiera de las dos opciones.

Latex Tape de Aimeili (6,59 €).

Pero si esto te parece demasiado engorroso, puedes optar directamente por el látex líquido, conocido como latex tape, que es como una laca de uñas que se aplica alrededor de la cutícula para evitar manchar la piel de esmalte. Tan solo tienes que extenderla antes de empezar a maquillar tus uñas, se deja secar un minutito y se retira igual que una mascarilla peel-off una vez has terminado tu manicura. Dos opciones que hemos encontrado en Amazon son Latex Tape de Aimeili (6,59 €) y el Kit de esmalte y pegatinas de Pinpai (14,99 €). De esta manera te aseguras no tener que usar quitaesmaltes par arreglar.