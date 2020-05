28 may 2020

Nada puede ir mal si nos volvemos a encontrar con el ácido hialurónico. Esa molécula comodín que es apta para todo tipo de pieles y que hidrata, mantiene la elasticidad natural del cutis y combate las arrugas. Una apuesta beauty muy acertada que, combinada con vitaminas y algunos superalimentos, puede hacer verdaderas maravillas sobre el rostro.





Así, a la crema antienvejecimiento de vitamina C, sumamos una hidratante antiedad con una fórmula ligera perfecta para el verano y con unos ingredientes de altura que no decepcionan.

Se trata de la crema facial Superfood Air-whip de la firma Youth to the People, un cosmético multifuncional que contiene superalimentos como kale y espinacas, té verde, vitaminas C y E y ácido hialurónico, que retiene de forma eficaz el agua de la dermis.

Una combinación que regenera y rejuvenece la piel, además de conseguir una piel de aspecto saludable gracias a que respeta la barrera de la piel y estimula la producción natural de colágeno. Sin olvidar que actúa como un perfecto antioxidante contra los radicales libres que aceleran los signos del envejecimiento.

Encuéntrala en la página web de Sephora por 39,95 euros si crees que puede encajar con la rutina de tu piel o ficha otras alternativas como la crema de noche tensora de Sephora Collection con ingredientes naturales como el ácido del limón y de la naranja o el extracto de algas marinas, o la crema de día con flor de manuka, aceite de aguacate, nuez de macadamia y jojoba de Antipodes, la firma de Nueva Zelanda que también trabaja con la miel de Manuka en su colección de belleza. ¡Viva lo natural!