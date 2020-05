28 may 2020

El maskie y la obligatoriedad de llevar la mascarilla ha provocado que nuestra mirada se convierta en la absoluta protagonista del rostro, por ello es importante que aprendas a cuidarla y que la potencies con trucos para corregir imperfecciones y con maquillajes como este con eyeliner natural que se ha hecho Victoria Beckham. Y aunque la máscara de pestañas y el delineador serán tus mejores aliado, ahora que llega el verano apetece olvidarse del maquillaje. Por ello, tienes que fichar el producto que usa Rocío Osorno para tener unas pestañas perfectas y presumir de mirada sin tener que maquillarla.

La playa, la piscina, el calor, la crema solar... El verano tiene un sinfín de elementos que hacen que no queramos usar maquillaje. La piel morena con un poco de colorete y un buen potenciador de mirada es suficiente para lucir perfecta durante las noches de verano, sin embargo, ahora que la mascarilla forma parte de nuestro look, hay que poner especial hincapié en esta zona. Es lo que ha hecho Rocío Osorno, que se ha hecho con un sérum de pestañas para no tener que abusar de la máscara. Un secreto que ha compartido con sus seguidores y que nosotras ya queremos copiar.

Se trata del 'Peony Limitless Eyelash Serum' de Freshly Cosmetics. Un sérum que combina más de 8 tecnologías clínicas naturales para conseguir unas pestañas más largas, más densas, más fuertes, más brillantes y con mayor intensidad de color en tan solo 60 días. Tiene una potente fórmula que actúa directamente sobre el ciclo de crecimiento capilar, consiguiendo aumentar la cantidad y el volumen de las pestañas y reduciendo su caída. Todo ello gracias a que contiene una gran concentración de factores de crecimiento capilar vegetales como el azuki sprout, mozuku, wakame, cúrcuma y aceite de ricino.

Además es muy fácil de usar ya que solo hay que aplicarlo antes de ir a dormir para dejar que actúe durante toda la noche y conseguir unos resultados visibles en un mes. Por ello, al igual que Rocío, es el momento de hacerse con un producto como este para que cuando termine la desescalada, puedas presumir de mirada y robarle así el protagonismo a la mascarilla. ¡Lo queremos!