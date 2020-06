2 jun 2020

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en toda una influencer. Además de enseñar a sus seguidores looks ideales como este con un cárdigan que puedes comparar en las rebajas de H&M, también ha optado por compartir con sus consejos beauty. Primero lo hizo explicando cuál es el tratamiento que se hace para eliminar el encrespamiento y ahora ha enamorado a sus followers con su nueva manicura. Después del confinamiento, la diseñadora no solo ha querido poner a punto su melena si no también sus uñas. Y lo ha hecho con un diseño que ha llevado a juego con su hija Alba Díaz.

Esta temporada la tendencia en uñas viene protagonizada por diseños a todo color y por flores (como esta de margaritas que te puedes hacer tú misma). Influencers como María Pombo lo han confirmado y Vicky Martín Berrocal, una gran seguidora de las tendencias actuales, no ha podido resistirse a probarlas. Por ello, ha optado por hacerse una versión muy original de la manicura francesa con tonalidades llamativas en color rojo.

Un diseño con líneas diagonales en color rojo y blanco sobre un nude muy natural y en unas uñas con forma cuadrada. Así es la manicura que Vicky escogió, un resultado que compartió a través de las redes su hija Alba Díaz junto al diseño que ella también se había hecho y donde escribió: "Tal madre, tal hija". Y es que, Alba había optado por unas uñas similares, también en forma cuadrada aunque algo más largas y en color nude, pero que estaban adornadas con dibujos de corazones en diferentes tonos. Y tú, ¿con qué versión te quedas? ¿Francesa colorida o corazones de colores?