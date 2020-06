5 jun 2020

Si tú también has caído rendida al aceite anticelulítico que ha revolucionado a famosas e influencers, tienes que fichar el último truco 'beauty' de Vicky Martín Berrocal. Y decimos últimos porque la diseñadora ha compartido durante estos últimos días algunos de sus secretos de belleza a los que ella recurre como el tratamiento para evitar el encrespamiento o la manicura súper favorecedora que se ha hecho. Sin embargo, ahora ha enseñado dos productos que usa para reducir volumen y que aplica antes de dormir con unos consejos que no ha dudado en compartir con su hija y sus seguidores.





Vicky quiso animar a sus seguidores a probar un par de productos que había estado usando durante tres meses y de los que había quedado enamorada de sus resultados. Se trata de dos tratamientos que son perfectos para añadir a tu rutina de belleza nocturna con los que parar el tiempo, dedicarte una sesión de relajación y meditación. El primero es el Cacao Sense (puedes comprarlo aquí), un exfoliante que, como ha explicado la diseñadora, se aplica en la ducha masajeando con el objetivo de reducir y reafirmar tu piel. "El día que empecé a probarlo... La piel se quedaba como luminosa, reafirmada, era como una nueva piel. Lo uso con la ducha súper caliente y con el calor se intensifica el olor a cacao y sus activos penetran mejor", comentó Vicky.

Tiene un efecto relajante que te llena de energía positiva y que Vicky ha confirmado: "El estrés y las preocupaciones del día se van". Y es que, una vez tienes la piel exfoliada, queda preparada para aplicar el segundo producto: el Nocturslim (puedes comprarlo aquí). Es una emulsión reductora que se aplica en aquellas zonas a tratar para reducir la grasa localizada, drenar líquidos y reducir centímetros. "Yo aplico el quemagrasas drenante antes de dormir, se absorbe en un momento. ¡He dormido como una reina!", explicó admirada la propia Vicky.

Y es que su textura ligera y fresca de rápida absorción y su aroma relajante te ayudarán a conciliar el sueño. Lo más, ¿verdad? Vicky ha quedado tan encantada con los resultados que no ha dudado en aconsejar a su hija Alba Díaz a probarlo. ¡Lo queremos!