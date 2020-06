17 jun 2020

Si tuviéramos que elegir a una musa de estilo, de belleza y de vida, esa sería Helen Mirren. No solo es una inspiración en sí misma, sino que sabe perfectamente cómo compartir toda la inteligencia que ha ido atesorando a lo largo de su carrera: cada entrevista es un dechado de sabiduría. La última perla que ha salido de su boca es un consejo que, sin duda, es el mejor que vas a escuchar este año. De hecho, es la idea que toda adolescente tendría que tener clarísima en cuanto comience a preocuparle todo lo que tiene que ver con la moda, la belleza, la perfección, la delgadez y demás cuestiones cosméticas. Helen Mirren la puso en práctica desde el minuto uno, así que es la prueba viviente de que existen factores que son tanto o más importantes que la belleza para ser atractiva. Factores que, además, no caducan nunca.

Los impresionantes 74 años de la actriz británica Helen Mirren. pinit

"Dejad de preocuparos por ser guapas", le pide Helen Mirren a todas esas mujeres de 20 y 30 años que sufren por no alcanzar cualquier estándar de belleza. "Olvidad la palabra 'belleza' y encontrad otra que encaje mejor con vosotras. En mi caso es 'rollazo' (si podemos traducir así la palabra inglesa 'swagger'). Lo que tiene que definirte es tu rollo, tu actitud, a no ser que seas una bellezón, en cuyo caso estás perfectamente tranquila". Gracias a Helen Mirren por respaldar un hecho que muchas comprobamos con los años: tiene más influencia y ascendiente la seguridad en una misma y una actitud consciente y firme, que la belleza misma. Resulta más impactante, más interesante y más memorable.

Así de impactante y desafiante posaba Helen Mirren en 1973. pinit

La prueba de todo esto es la misma Helen Mirren, jamás una guapa al uso, pero siempre derrochando una actitud desafiantemente sexy que la convirtió en una sex symbol. "Yo jamás he sido guapa", siguió explicando en una entrevista a la edición estadounidense de "Glamour". Formo parte del 95% del la población que no cabe en esa categoría. Pero sí figuro en otras: interesante, inteligente, valiente, inspiradora, divertida... Por eso le digo a las mujeres jóvenes: encuentra tu categoría, Recuerda que no existe ninguna otra persona en el mundo como tú. Eres absolutamente única. Siéntete orgullosa de ti misma".