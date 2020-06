22 jun 2020

No hay mejor aliado en durante el verano (y en el resto de épocas del año también) que una buena protección solar tanto para la cara como el cuerpo. De hecho, incluir esta característica en tu crema hidratante es lo mejor que puedes hacer si quieres combatir la aparición de arrugas y si no que se lo pregunten a Kate Moss, que usa como truco de belleza esta muy barata. Pero no solo eso, la protección solar también prevenir las manchas y el cáncer de piel. Por ello, debes saber qué tipo de producto escoges y es importante que tengas en cuenta las cremas solares con filtros físicos y sin químicos.

El uso de protección solar es más que imprescindible a la hora de una exposición al sol. Hay que extremar las precauciones en las horas centrales del día y tener en cuenta que la utilización de los mismos no te exime en su totalidad de los efectos nocivos que pueden tener los rayos del sol. Y es importante hacerlo con solares que protejan tanto de los rayos UVA, responsables del envejecimiento de la piel, como de los UVB, los causantes de las quemaduras.

En la cosmética tradicional, las cremas solares suelen incluir filtros químicos, compuestos de moléculas que absorben los rayos UVA y UVB y llegan hasta las capas más profundas de la piel, su composición sintética es poco densa pero tienen el inconveniente de que pueden provocar intolerancias y alergias en la piel. Sin embargo, existen los filtros solares físicos, basados en minerales, que producen menos reacciones e intolerancias

Estos filtros contienen micropartículas que actúan como pequeños espejos, con efecto reflejo impidiendo que la piel absorba esa radiación solar. Su textura es más densa que la de los filtros químicos, pero la ventaja es que los rayos de sol no penetran en el organismo y, además, los ingredientes son orgánicos y saludables. Es el caso de la crema solar facial y corporal Maminat, de factor 50, un producto biodegradable, 100% ecológico y sostenible que incluye aloe vera y dos ingredientes, óxido de zinc y dióxido de titanio, que resultan fundamentales para crear la barrera de protección.

Y aunque la protección más segura es la que combina ambos filtros (naturales y químicos), este tipo de productos es altamente recomendables para aquellas personas con pieles sensibles que queda cuidada gracias a su fórmula mineral. Es el caso también de la de Carelia, que tiene un escudo protector 100% mineral para proteger la delicada piel de bebés, niños y toda la familia y un envase reciclable.