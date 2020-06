29 jun 2020

Creíamos saberlo todo sobre el rostro liso, joven e impoluto de Nicole Kidman a los 53 años. Desde su crema solar barata con factor SPF+100 hasta la mascarilla casera y limpiadora que recomienda su dermatóloga para acabar con la cara cansada de un plumazo.

Y sí, ha sido ella de nuevo, la doctora Ava Shamban, quien nos ha descubierto otro de los ingredientes que la australiana podría utilizar sobre su rostro, por recomendación de ella, para un rejuvenecimiento facial efectivo.





La experta lo tiene muy claro: utilizar sérums y cremas con vitamina C va a mantener nuestra piel 100% saludable. "¿Cómo se utiliza la vitamina C y por qué los dermatólogos siempre la recomiendan?", comenzaba explicando la doctora en su cuenta de Instagram. "Cuando se usa diariamente, la vitamina C ayuda a alegrar la piel apagada, a disminuir las cicatrices provocadas por el acné, a hidratar y a protegernos de la contaminación. Es un antioxidante, por lo tanto ayuda neutralizar los radicales libres de todos los agresores ambientales como la polución y el daño solar".

Unas indicaciones que se traducen en una piel 10 años más joven, más lisa y más suave. Pero tal y como explica Shamban, no cualquier tipo de este ingrediente resulta efectivo. ¿Cuál hay que comprar? "Busca productos con un 10-15% de fórmula para obtener los mejores resultados", explica la doctora. Y advierte: "Tienes la piel seca o grasa? Consulta siempre a un dermatólogo para una rutina adecuada".

Algunas opciones son: la crema C-vit de Sesderma (27,80 euros en Amazon), la Banana Bright Eye Crème de Olehenriksen (33,95 euros en Sephora), o la hidratante iluminadora con vitamina C de The Body Shop. (26 euros).