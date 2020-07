9 jul 2020

Ahora que lavarse las manos se ha convertido en un ritual obligatorio, la hidratación la has descuidado más que nunca, y eso se traduce en una sequedad sobre la delgada piel de las manos que ya no puedes controlar.

Sin olvidar la crema de manos imprescindible no solo para hidratar, si no también para prevenir el envejevimiento prematuro y tratar las manchas, busca jabones para las manos con fórmulas antibacterianas e higienizantes que a la vez se encarguen de nutrir, reparar y proteger la barrera natural del pH. Un cosmético dos en uno que hemos encontrado en tres jabones diferentes que no decepcionan.





Nuestras dos primeras propuestas están concentradas en formato pastilla. Y es que si aún no te convencen, debes saber que son la opción perfecta porque sus ingredientes son naturales, no contienen perfumes artificiales, generan menos residuos, duran más tiempo y mantienen mejor todos los activos hidratantes.

Una de las opciones son los jabones en pastilla de L'Occitane(7 euros en Amazon) que contienen solo aceites naturales como este que está elaborado con manteca de karité y extracto de lavanda para unas manos suaves y limpias al instante. Otra de las pastillas en auge son las de la firma húngara Zador, que al utilizar se convierten en un bálsamo emoliente y reparador gracias a ingredientes como el aceite de pistacho y la vitamina E, que actúa como un perfecto antioxidante para evitar arrugas desde su primer uso.

Estas otras versiones líquidas están perfectamente a la altura: como la de The Ritual of Sakura de Rituals (9,90 euros en Amazon), un jabón en gel hecho a base de leche de arroz y flor de cerezo que deja unas manos aterciopeladas e hidratadas. Para terminar: Liquid Hand Soap de Kiehl's (16,50 euros), un cosmético con aloe vera y glicerina que tiene la capacidad de retener la humedad en la dermis para así esquivar la piel seca.