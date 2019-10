23 oct 2019

Desde que el mundo entero la conoció, las excentricidades de Lady Gaga han sido constantes… Y no es necesario recordar su sonado vestido confeccionado con filetes de carne real, sino que basta con echar un vistazo a cualquier look de pelo o maquillaje que ha llevado a cualquier acto durante este año –sus originales pestañas de la gala del Met, por ejemplo– para corroborar que a ella le gustan las cosas especiales. Pues la rutina de belleza que sigue al terminar cada concierto no iba a ser menos: ella se sumerge en dos bañeras, una de agua helada y otra de agua muy caliente, para poner a tono su cuerpo tras el show.

La cantante ha subido a su cuenta de Instagram tanto un serie de imágenes como un video explicando cómo es su rutina de belleza corporal después de cada concierto. “Rutina post show: baño de hielo durante 5-10 minutos, baño caliente de 20 minutos y traje de compresión repleto de compresas heladas otros 20 minutos”, ha escrito para que podamos ver cómo es su proceso de recuperación muscular.

Los deportistas usan los baños de contraste después de un entrenamiento intenso o un período de mayor actividad, ya que estos reducen los procesos inflamatorios, previenen el dolor muscular y disminuyen los niveles de fatiga y dolor. La técnica consiste en sumergir las zonas afectadas (o todo el cuerpo) en agua caliente, a una temperatura de 37-42º C, luego en agua fría, a unos 10 ºC, y alternar ambas bañeras durante media hora.

Al alternar el agua fría con la caliente se promueve el bombeo continuo de los vasos sanguíneos y linfáticos después de haber realizado una actividad física exigente. La combinación que se produce con la entrega de nutrientes frescos y oxígeno junto con la eliminación de ácido láctico y dióxido de carbono de los músculos produce una recuperación más rápida.

Esta es la cara de sufrimeinto que pone Lady Gaga al sumergirse en una bañera llena de hielos; gesto que hace después de cada concierto.

Por desgracia Lady Gaga esta vez ha necesitado más que un baño de contraste, después de que se cayese del escenario cuando se subió a horcajadas en un fan suyo. La intérprete de Shallow ha tenido que hacerse una radiografía para comprobar que todo estaba bien y, a juzgar por sus actos –ha estado en la despedida de su maquilladora, Sarah Tanno, y también se ha vuelto a subir a los escenarios el pasado fin de semana– no se ha roto ningún hueso. De hecho, ella misma ha subido a Instagram una imagen de su radiografía, acompañada del texto: “cuando tienen que hacerte una radiografía de casi todo tu cuerpo... Solo baila. Va a estar bien”.