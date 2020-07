29 jul 2020

Si puedes evitarlo mejor. Pero si eres de las que ha convertido su fragancia favorita es una extensión más de su cuerpo, es el momento de hacer cambios cuando decidas tomar el sol intencionadamente con el perfume puesto este verano. Porque algunos ingredientes como el alcohol, el amizcle o la bergamota pueden provocar fotoxicidad en contacto con los rayos del sol.

En consecuencia, la piel activa su mecanismo de defensa para evitar que las células vivas sufran daños irreparables y genera un exceso de melanina y pigmentación que pueden dar lugar a las temidas manchas tanto en el cuello como en el escote.





VER 12 FOTOS Doce cremas solares baratas para la cara con la máxima protección para prevenir las arrugas y el envejecimiento

Así, recordando que no es lo más recomendable según los expertos dermatólogos, opta por perfumes no fotosensibles con fórmulas ligeras a base de agua y en formato bruma que no dañen la piel bajo el sol. (Aún así, evita aplicarlas directamente sobre el cuerpo y no olvides utilizar cada dos horas una crema con la máxima protección solar).

Ficha la versión Sunrise de Lancaster creada en 2018 por la perfumista Marie Salamagne. Un agua perfumada con notas olfavitvas floratales y frutales con salidas de grosellas negras, pomelo, mandarina y naranja, y corazón de jazmín, ylang-ylang, coco y durazno. (23,89 euros en Amazon).

De resultados similares, Agua Deliciosa Perfumada NUXE Sun, una adictiva y fresca fragancia hecha para todos los tipos de pieles con un 85,6% de ingredientes naturales. Su irresistible olor a naranja dulce, flor de Tiaré y coco crean una esencia muy veraniega que no te vas a querer quitar ni en la playa. Lo mejor, que su fórmula no provoca fotosensibilidad en la epidermis. (23,79 euros en Promofarma).

Otra opción es utilizar brumas corporales que también se pueden utilizar sobre el cabello y que son perfectas para las pieles más sensibles ya que no contienen alcohol. Como la bruma The Ritual of Dao de Rituals. (14,87 euros).