18 ago 2020

Si hay una zona olvidada de nuestro cuerpo esa es la delicada piel del cuello, que con el paso de los años tiende a delatar si la cuidaste a conciencia o no. Su pérdida de firmeza puede dar lugar al descolgamiento de la papada y del óvalo facial y su falta de hidratación constante se traduce en la aparición de arrugas muy profundas que se ven incrementadas por ciertas posturas que adoptamos para atender a nuestros teléfonos móviles.

Presta atención al cuello y alarga tu habitual crema del rostro hasta el escote, copia el masaje de la facialista de las francesas o hazte con una específica si quieres conseguir resultados más efectivos. Pero si hay algo que no puede faltar en nuestro neceser, es una mascarilla que eleve el rendimiento de cualquiera de los gestos anteriores.





La industria beauty ofrece tímidamente opciones que van desde la malla elástica que crea un efecto tensor hasta las de bio celulosa que cuidan y respetan la piel depositando los beneficios que le interesan a nuestra epidermis de forma suave y delicada. Nuestra apuesta de hoy se trata de una mascarilla coreana con uno de los ingredientes mejor valorados por los dermatólogos más otros 30 vegetales.

Un cóctel de 5 tipos de colágeno más adenosina y péptidos que gracias a sus principios activos antioxidantes y antiinflamatorios combaten las arrugas, devuelven la elasticidad a la piel, unifican el tono, calman, hidratan y suavizan al instante. My Formula My Neck Mask Whitening cuesta 2,90 euros en My Planet Skin y es muy fácil de usar. Solo tendrás que ajustarla al cuello y dejarla actuar de 10 a 20 minutos. Una vez retirada, masajea el producto sobrante hasta tu total absorción.

Mascarilla para el cuello My Formula My Neck Mask Whitening. pinit

De características similares encontramos la Melting Mask for Neck de Lovbod, otra mascarilla que tiene obsesionada a las coreanas, o la Bio Enzymes Neck de Talika compatible con todo tipo de pieles e ideal para un cuello luminoso y joven inmediato. ¡Menos quejas y más soluciones!