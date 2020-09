11 sep 2020

Si aún no has leído sobre los beneficios antiedad de la cosmética con CBD es el mejor momento para hacerlo. Este ingrediente natural con propiedades medicinales se ha puesto a la altura del aloe vera, la rosa mosqueta o la manteca de karité, porque en su uso sobre la piel todo son buenas noticias: tiene un gran cantidad de antioxidantes capaces de prevenir el envejecimiento del cutis, es antiinflamatorio por lo que ayuda a combatir el acné al equilibrar también la producción de sebo y mejora otros problemas cutáneos como la dermatitis, el eczema, la psoriasis y la rosácea. Por no hablar de que deja la piel luminosa y más firme al instante (sí, dicen que es más potente incluso que la vitamina C).

Muy de moda en EEUU, a nuestro país va llegando a cuenta gotas y ya son muchas las marcas que lanzan cremas con cannabis para aumentar el rendimiento de nuestro neceser. La última en hacerlo ha sido la firma colombiana Kuida, que ha traído hasta nosotros una colección que ya está disponible en Douglas.

Para todo tipo de pieles, Kuida ha creado una crema de día que pone buena cara y combate las arrugas de la mañana a la noche, un contorno de ojos que minimiza bolsas y ojeras gracias a sus componentes activos, un exfoliante para la cara y el cuerpo, una crema de noche regeneradora que quita 10 años, una bruma que hidrata y mantiene la elasticidad del rostro en todo momento, una crema corporal y un spray relajante que ayuda a conciliar el sueño.

1. Kuida Exfoliante Facial y Corporal (14,95 euros). 2. Kuida Khiron Loción Crema Corporal en Frasco (14,95 euros). 3. Kuida Spray Relajante Corporal Frasco (17,95 euros). 4. Kuida Khiron Crema Noche Regeneradora Frasco (34,95 euros). 5. Kuida Khiron Contorno de Ojos (37,95 euros). 6. Kuida Khiron Fluido Rutina tipo bruma (37,95 euros). 7. Kuida Crema Hidratante Día (34,95 euros). pinit

La firma ya está arrasando en Instagram y Fionna Ferrer, encargada de su comunicación en España lo confirma: "La cosmética de KUIDA está elaborada con los principios activos del CBD. Lo natural se impone y esta firma que a través de su matriz KHIRON, dará mucho que hablar".

El Doctor Edwin Bendeck, Director médico de Dermatología de Khiron Life Sciences Corp y el encargado de crear los productos es consciente de ello: "Vale la pena resaltar que el CBDerm presente en todos los productos Kuida es una sinergia única que combina el CBD del cannabis con otros ingredientes activos para lograr una potente acción antioxidante en la piel". ¿Te apuntas?