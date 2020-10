26 oct 2020

Has probado el sérum antiedad para el rostro (ya es un imprescindible en tu neceser), también lo has probado en su versión para conseguir unas pestañas largas y suaves como este que se vende en Mercadona, y te has sorprendido a ti misma porque ya conoces todos los beneficios de utilizar un sérum capilar para la melena. Pero... ¿has probado este cosmético en las cejas? ¡Te lo descubrimos!

Con el mismo objetivo y funcionamiento que el aceite de ricino, aplicar un sérum sobre las cejas las va a cambiar por completo. Solo hay que dar con uno que contenga los ingredientes más efectivos para conseguir unas más pobladas y bonitas. Nuestra apuesta: un suero para las cejas que pertenece a la misma marca que triunfó con su champú de cebolla para acelerar el crecimiento del cabello y dar volumen al instante.

El Amazonic Brow Treatment de Nuggela & Sulé es un sérum densificador de cejas que a medio plazo las hace crecer más fuertes, más brillantes y más naturales. Como si nunca las hubiéramos tocado (y maltratado) con tanta pinza. Así, si te has pasado con la depilación o si simplemente quieres que estén más atractivas que nunca, este es tu producto.

Su cóctel de orgasol (un derivado del ricini), ácido hialurónico, provitamina B5 y glicerina aporta frondosidad, hidratación, volumen y lumonosidad al vello. Además, incluye un cepillo que estimula el riego sanguíneo, hace que penetren mejor todos los ingredientes, y ayuda a definir y a peinar mejor las cejas.

Consíguelo con descuento en la página web de Perfume's Club por 29,60 euros. (Antes: 37 euros).