11 ago 2020

Tanto si se te están cayendo las pestañas o si las has notado más débiles desde que haces uso de las extensiones, como si simplemente quieres cuidarlas al 100% para después hacer maravillas con la máscara. El sérum de pestañas es el gran olvidado de la mirada pero su capacidad de cambio hará que, una vez lo incluyas en el neceser, ya no volverá a faltar entre tus imprescindibles. Así, si nunca has hecho uso de uno de estos cosméticos, comienza a probarlo desde el más asequible para comprobar los cambios.





En la nueva colección de maquillaje para los ojos de Mercadona hemos dado con uno muy barato que va a transformar tu mirada mientras duermes. Porque este sérum está hecho para aplicarlo todos los días por la noche antes de ir a la cama ya que su textura en aceite es muy suave y no daña ni irrita los ojos.

Además es muy fácil de aplicar gracias al cepillo con cerdas muy cortas que deposita la cantidad justa y necesaria de producto. También puede usarse durante el día para aumentar su efectividad y déjalo siempre secar por completo antes de pasar al rímel. (La constancia es fundamental para ver resultados).

Si buscas alternativas, te recomendamos lo primero que estén dermatológicamente testados, y lo segundo que contengan ingredientes que incentiven el crecimiento como biotina, péptidos, extractos botánicos, aminoácidos, proteínas, colágeno y ceramidas.