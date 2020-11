8 nov 2020

¿Estamos ante otra reina de la belleza a través de stories al más puro estilo Vicky Martín Berrocal (que por cierto, ayer nos enseñó su mascarilla favorita)? ¡Esperamos que sí! Como buenas beauty junkies (y en consecuencia, fans indiscutibles de Gwyneth Paltrow) en la redacción estamos muy pendientes de los productos de belleza favoritos de las famosas. Que si labial por aquí, crema anticelulítica por allá... es un no parar. Y en el caso de Cristina Pedroche no iba a ser menos. La colaboradora televisiva ya nos incitó a transformarnos en yoguis (aunque a ella no le gana nadie) y ahora, ha compartido en Instagram los productos que utiliza cuando se maquilla, enseñando también qué básicos son imprescindibles para ella a la hora de cuidar la piel antes y... tachán. ¡Hay una sorpresa!

Cristina es fan de la Vitamina C por las mañanas, un potente activo para iluminar que muchas veces olvidamos incorporar en nuestra rutina de belleza pero que es muy necesario para darle ese efecto glow y deshacernos de las manchas. Eso sí, muy importante: lo más recomendado es utilizarla por las mañanas, después aplicar protector solar y nunca debemos mezclarla en la misma rutina con otros ácidos como por ejemplo el retinol.

A través de dos fotos y un reels la protagonista de las Campanadas (aunque este año, aún están en el aire) ha compartido su antes, los productos que utiliza para maquillarse y cómo ha quedado tras el makeover.

De la foto podemos extraer muchas conclusiones, pero la más importante es que la presentadora no se olvida de cuidar su piel antes de ponerse manos a la obra con chapa y pintura. En su caso, ella elige un sérum de Vitamina C iluminador de Skeyndor con triple acción antioxidante, extracto de granada y açaí para aportar un "efecto luz" a la piel.

Y como sustituo de la crema hidratante, utiliza una emulsión energizante también de Vitamina C con extracto de granada para potenciar la luminosidad de su piel y brillar sin necesidad de highlighter mientras corrige las manchas y prepara la piel para los productos que vendrán detrás.

Sin duda un combo infalible que funciona genial. ¿La prueba? El vídeo que a subido a su Instagram. ¡Un lookazo! Después de verla (y sobre todo a su piel) vamos a volver a invertir en un buen sérum de Vitamina C. Palabrita.