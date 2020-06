29 jun 2020

En ocasiones el bálsamo labial que escoges para hidratar tus labios puede estar empeorándolos, ya que no todos los ingredientes pueden ayudarte a conseguir este objetivos. Y es que encontrar el producto ideal para conseguir unos labios perfectos puede ser una odisea, sin embargo Cristina Pedroche lo ha conseguido con un bálsamo del que ya es inseparable. Un producto con el que se deshace de los labios agrietados -señal de puedes tener la piel deshidratada- y consigue unos labios de modelo.





VER 10 FOTOS 10 labiales con protección solar para evitar la sequedad y las arrugas en los labios

Hace unos días la presentadora compartía su rutina de belleza con la que mantiene la piel lisa e hidratada y lo hacía con un línea de productos de Nuxe de la que olvidó mostrar el bálsamo labial. Y ha sido ahora cuando Cristina ha enseñado cuál es el esencial del que no puede prescindir cada día, un bálsamo labial con el que mantiene los labios súper hidratados. "Es mi favorito, no me puedo dormir si no me lo echo", confesó en su perfil de Instagram la colaboradora de televisión.

Se trata del bálsamo de labios ultra-nutritivo Rêve de miel, que la asocia con aceites vegetales y própolis, un ingrediente único y precioso procedente de la colmena, para aliviar al instante, nutrir intensamente y reparar los labios muy secos y dañados. Tiene una textura fundente y una fragancia con notas de pomelo de la que Pedroche ya se ha enamorado.

Además, es un producto con un 90% de ingredientes naturales que puedes comprar por 9,90 euros y en tres ediciones limitadas para celebrar tres compromisos emblemáticos de NUXE: el respeto a la naturaleza, la protección de las abejas y la calidad made in France.