11 nov 2020

El estilo clásico y elegante de Tamara Falcó no solo queda reflejado en su forma de vestir o incluso de hablar, si no que está en todos y cada unos de los detalles que conforman su imagen y entre ellos no podían faltar las uñas. Si hace unos días retocaba su corte de pelo bob, hoy ha pasado por su centro de estética favorito para poner a punto sus manos. Y ha escogido una manicura similar a esta francesa con la que no se nota el crecimiento de la uña y que te va a gustar tanto como sus zapatos de tacón cómodo 'made in Spain'.

Video: Lo que tus uñas dicen de tu salud

"Estoy en una de las mejores manicuristas que existe, me la presentó mi madre y a mí y a ella nos da la vida", dijo Tamara a sus seguidores a través de su perfil de Instagram y refiriéndose a Manos de Seda, el que al parecer es su centro de estética favorito y donde se hace siempre la manicura y la pedicura. Para esta ocasión, la hija de Isabel Preysler optó por un diseño sencillo, clásico y muy natural que enseñó orgullosa a su casi millón de seguidores.

Tamara Falcó en Instagram. pinit

"A mí es que me encantas las manos en clarito", escribió junto a una imagen en la que se podía apreciar unas uñas cortas y de forma redonda que lucían una manicura francesa muy sutil y delicada, ya que el borde blanco apenas se notaba y la base de la uña era de un tono muy natural que parecía el propio de Tamara. "No os enseñó el antes de mis manos porque las tengo regulín regulín", dijo la influencer. Y es con esta elección, Tamara consiguió hacer alarde de su elegancia y salir del centro con las uñas arregladas y muy naturales casi sin parecer que las lleva pintadas.