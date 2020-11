16 nov 2020

Compartir en google plus

Hasta el momento Gwyneth Paltrow ha sido la famosa que más nos ha sorprendido compartiendo en sus redes sociales los tratamientos faciales y corporales curiosos a los que se ha sometido, como el facial vaginal que ella y Chrissy Teigen adoran. Sin embargo, parece que este año le ha salido una ferviente competidora… Eva Mendes se ha sometido a un procedimiento facial con agujas que da mucha grima.

La actriz ha subido a su Instagram un selfie con toda la zona de la mandíbula repleta de agujas clavadas. Y aunque la imagen da bastante grima, podemos deducir por el pie de foto que la acompaña que el procedimiento no es doloroso: “Un lugar donde puedes relajarte mientras eres torturado por lo mejor de lo mejor. ¡Este es mi lugar feliz! ¡Aquí estoy obteniendo algunos Mono-Threads. Ayyyy Dios!”.

Eva acudió a la recién inaugurada clínica estética Beauty Villa Vergara, en Beverly Hills, para realizarse el tratamiento mono-thread (monohilos, en español. “Los monohilos activan la síntesis de colágeno, lo que produce un engrosamiento gradual de la piel y un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento de la misma”, explica Mariana Vergara, propietaria del centro en sus redes sociales. Además, ha aclarado que, aunque esta técnica se parece bastante a la acupuntura, los hilos actúan de forma diferente en la piel. "La acupuntura se usa principalmente para aliviar las molestias asociadas con una variedad de enfermedades y afecciones. Estos monohilos, en cambio, estimulan el colágeno".

Además, la experta e piel también ha querido señalar que este procedimiento tampoco es en sí un estiramiento facial o de cuello, sino que es un tratamiento preventivo para tener la piel firme y tersa. "Estos hilos en particular no levantan el cuello", ha escrito en su perfil de Instagram, donde ha añadido que “Eva no tiene el cuello flácido. Estos hilos estimulan la producción de colágeno y previenen la flacidez".

La coprotagonista de Hitch ha prometido postear alguna foto de la evolución de su rostro para mostrar a sus seguidos los resultado de este, cuanto menos original, tratamiento facial. Estamos ansiosos por ver el antes y del después.