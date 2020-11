12 nov 2020

Instagram no solo se está convirtiendo en esa herramienta de cotilleo infinita. Si no también, en el mar 2.0 beauty de las famosas. No hay celeb que se precie que no comparta sus cremas y tratamientos favoritos a través de stories. Nuestra favorita es Vicky Martín Berrocal que haciendo acopio de la amistad virtual que nos une recomienda, aconseja y enseña cuáles son sus productos favoritos. Sabemos qué sérum utiliza para quitarse 10 años de encima, qué mascarilla le da una nueva vida a su pelo y qué labial rojo es su favorito. Incluso Ana Millán, para nosotras la reina de las redes (y de la cuarentena) ha contado a través de su Instagram qué crema utiliza para acabar con las arrugas.

Video: Aceite de marula: el ingrediente multiusos natural

Ariadne Artiles no se iba a quedar atrás ante esta tendencia y nos ha contado (bueno, a nosotras y a sus seguidores) qué truquito utiliza para borrar y prevenir las arrugas del cuello. El secreto es un aceite facial, que además, huele de maravilla.

La modelo lo aplica cada noche antes de ir a dormir dentro de su rutina de belleza para hidratar uno de los grandes olvidados: el cuello. Se trata del aceite facial de granada de Weleda que tiene propiedades reafirmantes y que Ariadne utiliza no solo para tratar las arrugas e hidratar, sino también como momento de aromaterapia antes de irse a la cama.

Se trata de un booster antipolución y antiedad que reafirma, alisa, suaviza las arrugas e ilumina para que los signos de la edad no pasen factura en una de las zonas del cuerpo que más olvidamos cuando aplicamos la rutina de cuidado facial (que siempre, SIEMPRE, debería incluir cuello y escote).

Con ingredientes 100% naturales y 8 aceites vegetales BIO concentrados en su fórmula es un aceite de textura ligera y rápida absorción que está indicado para todo tipo de pieles y que no solo puedes usar en el cuello y en el escote, también en la cara para aportar un extra de luminosidad y nutrición a tu piel al final del día.