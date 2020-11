23 nov 2020

Si el Instagram de Paula Echevarría era una fuente de consejos de moda y belleza, ahora que espera su segundo hijo, se ha convertido en una cuenta donde encontrar trucos e ideas para embarazadas. Desde looks arrasadores como este donde enseña cómo llevar los leggins negros de Primark a su rutina de entrenamiento y los mejores consejos de belleza para futuras mamás. Y entre los últimos consejos que ha dado, la actriz ha compartido cuáles son los productos beauty que está usando ahora para mantener la línea.

1. Tonificante de senos y escote

"Me da bastante rabia que esta sea una zona que tendemos a olvidarnos de ella, pero no solamente en el embarazo, si no en toda nuestra vida. Y es el escote y los senos. Yo le pongo mucho empeño y he recurrido a Senobell, que es una crema, leche hidratante, que reafirma y tonifica la piel, yo me la pongo por la noche y me la aplico desde los senos hasta la barbillla, que coja todo el escote y el cuello para que no pierda firmeza", comentó sobre esta crema de E’lifexir (11 euros).

2. Sérum facial

"Este es uno de mis últimos descubrimientos, es un aceite facial para utilizar por la noche y está compuesto por 15 aceites esenciales. A parte de tratar cicatrices y ser antiarrugas previene y trata las manchas, que en el embarazo es bastante frecuente la aparición de éstas. Además es muy nutritivo", comentó Paula refiriéndose al Red Velvet Oil Serum de Freshly Cosmetics, que cuesta 35 euros.

3. Sérum corporal

El otro imprescindible de Paula es el Hyaluronic Energy Body Serum de Freshly Cosmetics (26 euros). "Este producto lo he podido seguir usando porque es apto para embarazadas y es una suerte porque hay muy pocos que reduzcan la grasa localizada de embarazadas. Trata las varices, la hinzchazón, la retención de líquidos, tonifica la piel y aporta mucha luminosidad., Estoy encantada con él y me ayuda a mantener todo esto a raya".

4. Antiestrías

"El antiestrías es un producto que no solamente debería usarse en el embarazo. Pero ahora la piel da muchísimo de sí y es muy importante usar un producto así. Y no me la juego y uso una marca de confianza y que esté probado su beneficio. Reduce y previene la formación de estrías en un 89%. Huele de maravilla y te deja la piel súper suave", explicó Paula Echevarría. Este en crema cuesta 17,40 euros.