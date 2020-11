19 nov 2020

Compartir en google plus

Los looks cómodos (pero con estilo) se han convertido en la prioridad este año y si el mono de punto de Zara que ha llevado Blanca Suárez, espera a ver el look de Paula Echevarría. La actriz, que desde que anunció su embarazo ha triunfado con looks como este con minivestido y botas de montaña, ha condirmado que los leggins ya son una de las prendas tendencia de la temporada. Y los de efecto piel -como estos en 6 colores que adelgazan- son sin duda la opción perfecta. Atenta a cómo los ha combinado Paula para que tú también los lleves con estilo.

Paula compartió, como hace habitualmente, su look con sus seguidores. Esta vez apostó por el negro con un 'total black' que ha gustado mucho y del que nosotras nos hemos quedado con la manera de combinar los leggins negros efecto piel de Primark que ella ha llevado. Y es que este tipo de prendas tan ajustadas suele ser aptas para las más atrevidas y a las que les gusta presumir de figura, por ello, si tu prefieres outfits más sencillos esta idea de Paula te va a gustar.

Se unió a la tendencia del efecto piel con unas mallas de Primark que combinó con un jersey negro de corte oversized de Cool The Sack. De esta forma, al llevarlo con una prenda larga que le queda por debajo de la cadera, la actriz disimuló todo, incluida su tripita de embarazada. Para terminar el look, añadió un abrigo largo Uterqüe y unas botas de de cordones de Stradivarius con suela track con las que redondeó ese estilo motero. Un sombrero completaba el que es ya uno de los mejores outfits de Paula Echevarría.