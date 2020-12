9 dic 2020

Compartir en google plus

Ya hemos hablado en más de una ocasión que las horas de sueño influyen y mucho en nuestra piel. En el momento de dormir las células se regeneran más rápido por lo que podemos decir que dormir rejuvenece e incluso puedes decir adiós a las arrugas. Sin embargo, debes saber que aplastar la cara en la almohada provoca también las llamadas arrugas del sueño, unas marcas que se diferencian de las de expresión y que puedes evitar si escoges la almohada adecuada.

Hay dos tipos de arrugas: las de expresión y las de sueño. Ambas son causadas por una distorsión repetitiva de la piel, pero son de naturaleza diferente. Las arrugas de expresión son causadas por la actividad frecuente de los músculos faciales, mientras que las arrugas del sueño son provocadas por el contacto continuo y agresivo con una almohada normal. Estas últimas, suelen ser por lo general verticales y pueden empeorar las arrugas de expresión, ya que la piel afectada durante el sueño suele estar arrugada a lo largo de las líneas de expresión existentes.

La posición en la que colocamos la cara al dormir se alarga durante horas, por lo que las arrugas del sueño son tan difíciles de corregir. Por ello, siempre se ha aconsejado dormir boca arriba para evitarlas. Sin embargo, si para ti es casi imposible, la solución es la almohada Sleep&Glow, que tiene una forma anatómica de espuma viscoelástica que ayuda a prevenir y combatir las arrugas del sueño. Y es que, ofrece el mínimo contacto con la superficie de la almohada. Cuesta 169 euros y está disponible en la web de la marca.

Aunque si ese formato no te convence demasiado, debes saber también que lo importante no es la forma de la almohada, si no que la funda que la cubra sea 100% de seda. ¿Por qué? Porque este tejido absorbe menos crema facial que las fundas de almohada de algodón, por lo que pueden ayudar a mantener la hidratación de la piel, la cara y el pelo. También se ha demostrado que crea un 43% menos de fricción, lo que puede reducir el estiramiento, los tirones en la delicada piel del rostro y la presión sobre la piel arrugada.