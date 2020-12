10 dic 2020

Aprovechar las horas de sueño para sacar el mejor partido a tus productos de belleza es la mejor decisión, ya que mientras duermes los activos penetran mejor en la piel y las células se regeneran más rápido. Dormir rejuvenece y más si usas productos que favorecen este proceso como pueden ser los aceites faciales o los parches antiarrugas. Si con la crema efecto bótox de Mercadona no has conseguido deshacerte de las arrugas, prueba estos parches que las rellenan.

Hablamos de Vichy Liftactiv Micro Hyalu Patches, unos parches de colágeno que incluyen una tecnología patentada exclusiva con 160 microconos de 100% hialurónico puro de bajo peso que consiguen transformar el contorno de los ojos por la noche. Estos conos se disuelven suavemente en la epidermis para rellenar las arrugas y líneas de expresión y revitalizar el contorno de los ojos. Son perfectos para reducir las ojeras y encontrar una eficacia antiedad profesional en poco tiempo.

Cuestan 20 euros y tienen un resultado rápido y eficaz porque tras llevarlos durante una noche conseguirás a la mañana siguiente que las arrugas y patas de gallo queden alisadas y el contorno de ojos rehidratado. Y todo gracias al ácido hialurónico de bajo peso molecular de origen natural, su ingrediente principal, que ayuda a combatir los signos del envejecimiento cutáneo y aumentar visiblemente el volumen de la piel.

También existen opciones que no son específicas para el contorno de ojos y que también tienen el sistema de las microagujas. Ejemplo de ello son los parches de Natura Bissé de Inhibit (315 euros) que son 4 tratamiento, uno por semana, que penetran de forma acumulativa durante las dos horas de exposición al producto se obtiene como resultado un rostro con arrugas difuminadas y líneas de expresión corregidas. Al igual que los parches de FACTOR SKIN 53 (89 euros) que también valen para la zona nasolabial y contienen ingredientes activos eficaces para disminuir a corto y largo plazo, los signos del envejecimiento.