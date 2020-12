7 dic 2020

A sus 51 años, Jennifer Lopez puede presumir de ser unas de las celebrities más deseadas y envidiadas del mundo. Y no solo lo decimos por sus recientes y espectaculares imágenes desnuda, ni tampoco por lucir ya uno de los cortes de pelo más deseados del invierno, que también. Además, la cantante cuenta con una de las caras más perfectas y sin arrugas de panorama, superado ya el medio siglo.

Su aspecto no es para nada el reflejo de su edad, y cada una de sus apariciones muestran desde una piel luminosa y rejuvenecida hasta imitados peinados con los que consigue quitarse años de encima.

Y bastantes años menos es lo que muestra el rostro de la cantante, que ahora ha querido compartir con el mundo sus secretos. Y no, en contra de lo que muchos aseguran por activa y por pasiva, el bótox no ha sido su armar secreta, tal y como ha revelado la propia Jennifer, “No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente no es lo mío. Soy más de darle un enfoque natural al cuidado de la piel... pero quiero que (mis productos) funcionen. Quiero que esté presente el ácido hialurónico. Quiero que ayuden, porque no me gustaría tener que recurrir a las agujas en algún momento. No estoy diciendo que no lo haré algún día, pero aún no lo he hecho".

A sus 51 años, Jennifer luce una piel lisa y brillante que ha despertado la admiración de todo el mundo. pinit

En este sentido, más clara no ha podido ser la cantante que asegura que los productos de su nueva marca de belleza, JLo Beauty, nos ayudarán a tener una cara tan fantástica como la suya. Y entre ellos nos encontramos dos de los productos que utiliza desde hace más de 30 años, por consejo de un especialista y que la han ayudado a conseguir resultados excelentes, un gel limpiador y un protector solar. “El dermatólogo me dijo: si haces esto de ahora en adelante, tu piel estará sana. Todavía eres muy joven”.

Junto a estos dos productos estrella, la nueva línea de Jennifer contará también con un sérum, que promete reducir arrugas y líneas finas, una mascarilla, un contorno de ojos, un booster hidratante que asegura ser maravilloso, y una crema hidratante.

Siete son los productos de la línea de belleza de Jennifer que saldrán a la venta el próximo 1 de enero. pinit

Para la cantante, el brillo de su piel es algo primordial, y es lo que ha querido reflejar en toda su gama cosmética, productos que aporten ese 'glow' del que ella tanto presume y que a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que se pondrá a la venta sus productos, estará al alcance de todo el mundo: “Durante años, la pregunta que más me han repetido es cómo cuido mi piel. La gente quería saberlo, así que para mí ha sido casi como una obligación contar qué es lo que hago” ha asegurado en sus redes sociales.