12 dic 2020

Eva González tiene el don de lucir siempre perfecta. Sus looks televisivos son siempre un éxito -el último, un mono para presumir de cintura de avispa- y siempre van acompañados de peinados favorecedores como este con efecto lifting. Sin embargo, la presentadora consigue presumir de figura con la que lucir estas prendas gracias a un cuidado minucioso que realiza cada día. Una rutina de belleza de la que ha desvelado uno de los productos que aplica en su cuerpo. Hace unos días sabíamos cuál es la crema hidratante barata que usa Ana Milán y ahora hemos descubierto cómo Eva González mantiene a raya la celulitis.

"Estas cremas las descubrí estando embarazada y he seguido usando después. Son geniales”, ha explicado Eva González en su perfil de Instagram refiriéndose a Me and Me, una línea de productos de cosmética consciente que cuida y trata la piel en las transformaciones que sufre con el embarazo con un absoluto compromiso por la seguridad y respeto por el bebé.

A pesar de que ya han pasado dos años desde que la presentadora diera a luz, ella sigue usando estos productos para el cuidado de su piel por varios motivos. El primero de ello es controlar y reducir la aparición de estrías. Por ello, usa la crema antiestrías reafirmante (37,5 euros) de alta eficacia de doble acción que previene la formación de estrías, reduce las existentes y aumenta la firmeza de la piel para evitar la flacidez, cuidando la piel desde las primeras semanas y hasta cuando se desee. También utiliza un bálsamo antiestrías (45 euros) que ayuda a mantener un pecho firme, desinflamado y sin grietas, durante y después del embarazo.

Para la celulitis, la presentadora aplica en zonas concretas una novedosa crema concentrada de triple acción que ayuda a reducirla desde todos los frentes: volumen, firmeza y antiestrías. Especialmente pensada para cuidar en la gestación y en toda la maravillosa aventura de ser mamá.

Por último, Eva pone especial hincapié en sus piernas y usa un tratamiento innovador para el cuidado integral de las piernas (34 euros), con resultados inmediatos en la reducción de la inflamación, el dolor y la fatiga. Su uso habitual previene y reduce la aparición de varices y arañas vasculares. Además, ayuda a disminuir la retención de líquidos y a redefinir las piernas. Ahora entendemos por qué siempre está tan espectacular. Queridos Reyes Magos...