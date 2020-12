15 dic 2020

Por mucho que te hagas con las mejores cremas hidratantes para una piel lisa y suave a largo plazo, los granos localizados siempre acechan. Ya sea hormonal, estrés o mala alimentación, aparecen inesperamente sin avisar y pueden arruinar cualquier look de belleza. Por eso, incluir uno de estos parches para granos en el armario de tu baño nunca está de más y mucho menos si hablamos de los parches que las coreanas adoran. (¿Todavía no has visto cuál es su secreto para un pelo brillante o cómo utilizan la esencia en una rutina facial?). Somos muy fans de la K-Beauty más efectiva y este cosmético no iba a ser menos.

Hablamos de un tratamiento muy cómodo y fácil de usar que se aplica a modo de pegatina sobre el grano a tratar. Su alto concentrado de principios activos se encargará de reducirlo notablemente así como la inflamación y el enrojecimiento que le rodea. Además, previenen la formación de cicatrices y evitan que la zona vuelva a infectarse creando un barrera protectora. Toma nota de nuestros cuatro parches favoritos por sus ingredientes milagrosos y por su relación calidad-precio.

Video: Cuatro cremas de cosmética coreana para una tez lisa y suave

1. Anti-Troubvle Patch Set Speedy Solution de la firma Missha. Ocho unidades por 5,90 euros que se encargarán de eliminar granitos y marcas en tiempo récord. Todo gracias al ácido hialurónico, al aceite de uva y a dos de los ingredientes más populares para tratar las pieles acneicas más problemáticas y que más vamos a encontrar entre estos parches coreanos: el ácido salicílico y el aceite de árbol de té. Limpian, calman y reabsorben el sebo de los granitos de forma eficaz. Déjalos actuar durante 20 minutos y después retíralos para seguir con tu rutina habitual.

2. 30Days Miracle Clear Spot Patch de Some by Mi. Un tratamiento de 30 días que controla los brotes de acné, ayuda a cicatrizar y a calmar, y protege al rostro de los factores irritantes como el sol y la contaminación. Contiene aceite de árbol de té, centella asiática y tres tipos de ácidos (AHA, BHA y PHA) que eliminan las células muertas, limpian en profundidad, acaban con el exceso de sebo y unifican el tono aportando una luminosidad irresistible. (5,90 euros/18 parches en Planet Skin).

3. Tea Tree Spot Patch Set de Nonco. Estos parches para granos inesperados se utilizan únicamente por la noche para actúar sobre la zona mientras duermes. Eliminan y alivian las erucpciones cutáneas, las espinillas dolorosas y las rojeces. Colócalos sobre la piel limpia y seca y déjalos de 8 a 12 horas sobre el grano para que funcionen. (19,90 euros por 10 unidades).