9 ene 2021

Compartir en google plus

Las manchas y las arrugas son dos de las preocupaciones más comunes cuando los 40 acechan. No hace falta invertir en productos de alta cosmética (algo que se aprende con el tiempo), para conseguir buenos resultados. Esto no lo decimos nosotras, si no los dermatólogos. Sí que es cierto que hay algunos productos de alta gama que son una maravilla, pero es posible construir una rutina de farmacia súper efectiva eligiendo pocos productos, pero bien.

La cuenta de Instagram @helloavabeauty es una de las mejores para entender qué está ocurriendo con tu piel. Avalada por esteticistas y expertos, te da todos los tips para una piel radiante con productos que incluso, puedes conseguir en el supermercado. ¿Cuál es la rutina que tienes que seguir para una piel -casi- perfecta? Es muy sencilla y pista: contiene retinol, el ingrediente mágico que acaba con las manchas, las arrugas y que aumenta la regeneración celular para una piel sana.

Ambas rutinas faciales tiene cinco pasos. La de la mañana consiste en una limpieza, un tónico, un sérum hidratante, una crema con Vitamina C y protección solar (uno de los pasos más importantes). La de noche incluye los mismos tres primeros pasos: limpieza, tónico y sérum pero sustituye la Vitamina C por el retinol (ya que son dos activos incompatibles en la misma rutina) y cambia la protección solar por una crema hidratante. El combo perfecto para una piel sana y bonita. Pero, ¿Por qué es tan importante el retinol en la rutina de noche?

El retinol es un derivado de la vitamina A, que se puede encontrar en diferentes concentraciones (lo mejor es empezar con un porcentaje bajo ya que puede causar irritación en al piel) estimula la producción de colágeno y ácido hialurónico, combate los signos de la edad, las manchas y reduce el tamaño de los poros. Además, regula la secreción sebácea, previene la hiperqueratinización y revierte el fotoenvejecieminto. ¿Parecen todo pros, no? Lo cierto es que sí, aunque hay que tener cuidado: es fotosensible por lo que hay que limitar la exposición al sol y sobre todo, no olvidar el SPF. Además, puede causar irritaciones las primeras semanas hasta que la piel se acostumbre, por eso, lo más aconsejable es aplicarlo en concentraciones bajas e introducirlo poco a poco en la rutina facial en días alternos.

¿Cuál utilizar? Todo depende de las necesidades de la piel. Si tu preocupación son las manchas RetinCare Gel trata el envejicimiento cutáneo, pero también la xerosis, dermatoheliosis y dermatosis pigmentaria.

Si lo que deseas es un cuidado antiedad general, uno de los sérums con retinol más vendidos en las farmacias es el Sesderma Reti Age que incluye ácido hialurónico para una doble acción que previene y corrige la aparición de los signos del envejecimiento.

Otro de los más vendidos en farmacias, es el sérum Retinol B3 de La Roche Posay que se puede utilizar incluso en las pieles más sensibles sin causar irritaciones,ya que el retinol es de liberación gradual y está enriquecido con niacinamida, para combatir las rojeces y la piel reactiva.