8 ene 2021

Compartir en google plus

Ana Obregón tiene una marca favoritísima de belleza que no puede faltar nunca en su rutina de belleza. Estos últimos días ha enseñado en su perfil de Instagram algunos de los productos que usa para estar siempre perfecta y hemos descubierto que las ampollas son su mejor aliado. Confesó que utiliza esta crema hidratante con ácido hialurónico para rellenar las arrugas y estas ampollas flash con efecto reafirmante. Ahora, ha desvelado cuál es su secreto para eliminar las arrugas desde casa y sin tener que ir a un centro de estética.

Y todo se debe a que Ana Obregón colabora con laCabine, una marca beauty con la que ha iniciado un proyecto benéfico. "A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con laCabine a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación irá totalmente destinado a la investigación al cáncer", comentó la presentadora en su perfil social.

"Seguiré colaborando con laCabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y, en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética, obran el milagro en casa. De esa forma cuando compréis una ampolla aportaréis también vuestro granito de arena a la investigación", explicó Ana mostrando unas nuevas ampollas que tienen efecto lifting.

Se trata de las LIP UP LIFT unas ampollas faciales para una acción voluminizadora y rellenadora, dando un aumento de volumen a los labios y ayudando a eliminar las arrugas de su contorno. Cuentan con un activo rellenador 3D que logra aumentar el contenido de lípidos en el tejido de la piel envejecida de los labios consiguiendo hasta un 6% más de volumen en un tratamiento de 4 semanas. También cuenta con ácido hialurónico encapsulado, el rey de los hidratantes, y un complejo reparador único que restaura la sensibilidad de la piel en caso de labios muy resecos y castigados.

Las ampollas efecto flash de Isdin y Germaine de Capuccini. pinit

¿Lo mejor? Su precio. Las puedes comprar por tan solo 9,90 euros. No nos extraña para nada que Ana sea muy fan de estos productos. Eso sí, se trata de n producto barato que también tienen otras firmas como Isdin o Germanie de Capuccini. a precios asequibles y con efectos similares.