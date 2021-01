12 ene 2021

La ola de frío no solo está causando cambios repentinos en nuestra forma de vestir (hasta hemos incluido unas botas de nieve entre nuestros imprescindibles para estos días). Nuestra rutina de belleza en invierno también se ve modificada con la bajada de temperaturas. El frío intenso y continuado sobre el cutis puede provocar sequedad, deshidratación, asperezas o rojeces que no desaparecen.

Para los expertos, lo principal es empezar a utilizar cosméticos capaces de retener la hidratación en la dermis durante más tiempo, como lo hace la molécula del ácido hialurónico u otros productos como los aceites faciales, que no solo ayudan con las arrugas, también combaten las rojecen y unifican el tono para un aspecto saludable y luminoso. Ficha estas tres propuestas y aplica sus fórmulas para sustituir a tu crema hidratante habitual.

Nutrición al instante

El Elixir Absoluto de Nutrición de Germaine de Capuccini es un aceite facial seco de textura sedosa y rápida absorción que se encarga de mejorar el aspecto de las pieles maduras con falta de lípidos pero también de cuidar de las pieles secas y super sensibles expuestas a agresiones externas que pueden provocar descamación, picazón, grietas y rojeces. Su combinación de aceites vegetales (ámbar, sésamo, almendra, albaricoque, maíz...) regeneran la piel y la calman y el lupeol activa el colágeno para mejorar la firmeza del cutis.

Calmante

El Santal Face Treatment Oil de Clarins hidrata la piel seca y con rojeces en profundidad gracias a la mezcla de los aceites esenciales aromáticos de sándalo, de cardamomo, lavanda y de avellana. Juntos unifican el tono de la piel y aportan lumonisidad y flexibilidad.

Revitalizante intenso

El aceite Oils Of Life de The Body Shop trabaja al instante sobre la piel dañada por el frío que se ha quedado seca y apagada. Sus tres aceites de semillas prensadas en frío: comino negro, camelia y rosa mosqueta, mejoran la textura de la epidermis desde su primer uso. Además se absorbe rápidamente no deja sensación pegajosa. Por lo que es perfecto para todo tipo de pieles.