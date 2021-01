11 ene 2021

Compartir en google plus

Si con la crisis del coronavirus, el confinamiento, los planes caseros y el teletrabajo hemos caído rendidas a la comodidad del chándal, la calidez de las prendas de punto y nuestra ropa de estar por casa es mucho más bonita, ahora llega la ola de frío y la borrasca Filomena y transforma la ciudad en una gran estación de invierno: Serrano-Chamonix, Gran Vía-St. Moritz, Castellana-Baqueira y Arturo Soria-Formigal. Ha nevado (mucho) en Madrid (por si te ha abducido una nave extraterrestre y no te has enterado) y los looks urbanos en la capital de han cambiado por un buen catálogo de moda ‘après-ski’. Pero, además de abrigos bien calentitos como los de las famosas, ¿cómo nos calzamos para ir por la nieve en la ciudad cómodas, secas y sin dar resbalones?





VER 10 FOTOS Los 10 gorros más bonitos y calentitos del low cost a los que sacar partido estos días de nieve

Esta vez, toca ponerse las botas, pero olvídate de los tacones y de esas tan ideales que te has comprado en las rebajas. Hablamos de botas de nieve. Sí, puede que antaño jamás hubieras pensado en llevar este tipo de calzado en la ciudad, pero tranquilas, que en esta época loca casi todo vale e incluso vas a ir a la última, porque se llevan las suelas track y las que más saben de moda (incluida la Reina Letizia) han introducido las botas de montaña en sus looks de 'street style'.

Botas cálidas y totalmente impermeables para ofrecer una buena protección y aislamiento térmico en la nieve. Son de Quechua y cuestan 39.99 euros en Decathlon. pinit

Decathlon vuelve a aparecer así, de forma inesperada, en nuestro circuito de 'shopping' de moda (sí, como ya ocurrió con las botas de montar de menos de 15 euros que arrasaron entre las influencers hace unos meses) gracias a estas dos botas de 'après ski', modelos técnicos que, quizá no sean los más bonitos (aunque tenemos que reconocer que ya nos hemos acostumbrado a las nuevas tendencias, y hasta los miramos con ojitos), cumplen su función: son impermeables, cómodos y calentitos (garantizan el abrigo hasta los -20 grados), justo lo que necesitamos para pisar fuerte y seguras durante el temporal Filomena.