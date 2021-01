26 ene 2021

Da igual los años que pasen. La socialité, Naty Abascal tiene estilo y lo tendrá hasta el fin. Hasta con un plumas es capaz de darnos una lección al común de los mortales, por no hablar de cuando le echa imaginación a sus looks y consigue quitarse 20 años de encima. Lo que no puede apreciarse en las imágenes que copan casi todas las revistas, es su aroma (por cierto, tenemos el perfume favorito de Isabel Preysler), aunque lo imaginamos distinguido y elegante (como ella).

Y nuestra imaginación no nos falla, ya que Abascal es fiel a Eau du Soir, el segundo perfume de la casa Sisley. La Reina Letizia también comparte su pasión por esta fragancia y hasta la actriz Maribel Verdú ha caído rendida a su aroma femenino. Su composición está basada en la armonía de los contrastes: cítricos frescos, flores sensuales, ámbar y almizcle cálidos y la botella, con su tapón de oro de 18 quilates, fue diseñada por el escultor polaco Kryzstof Branislaw.

Si te has encaprichado de la exclusividad de este perfume de lujo pero no tienes el mismo poder adquisitivo que ellas, no te preocupes, ya que actualmente está rebajado. Puedes encontrarlo en Primor con más de un 40% de descuento. De 218 euros que valía el frasco de 100 ml. a 127,90 que cuesta ahora.

Pero además del distinguido aroma de este perfume, su creación encierra una bonita historia de amor. El creador de Sisley, el conde Hubert D’Ornano, decidió crear esta fragancia como regalo de cumpleaños para su mujer Isabelle. Para ello, quiso recrear la infancia de su esposa capturando los aromas de los atardeceres de los jardines de Andalucía y de ahí la presencia de la celinda, el jazmín, la rosa... El aroma tuvo tanto éxito entre las amigas de Isabelle D’Ordano que, en 1990, decidieron sacarlo a la venta y presentarlo con un tapón joya que encargaron al escultor polaco Kryzstof Branislaw y que representa el rostro de una mujer como si fuera el sol. Sin duda, una bonita historia, para un magnífico perfume.