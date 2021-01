27 ene 2021

Cuando ha empezado el desfile de Alta Costura de Fendi- el primero de Kim Jones como director creativo de la firma- no nos lo podíamos creer. ¿Quién era esa misteriosa modelo que abría el show? Su cara nos sonaba, hasta que hemos caído en la cuenta. Estábamos ante una irreconocible Demi Moore. ¿Era el traje de chaqueta escotado? ¿Los pendientes exageradamente largos? ¿El moño con raya en medio que no le favorecía mucho? No, era su cara. O lo que le falta de ella porque aparte de haberse retocado los ojos hasta quitarse 20 años de encima (tanto, que no parece ni ella), parecía que le faltaban ambos carrillos. Puede que se haya quitado las llamadas bolas de Bichat, cúmulos de grasa que se forman en las mejillas. O puede que se estuviera mordiendo los carrillos por dentro, un truco que ya le escuchamos a Mario Vaquerizo para salir con la cara más delgada en las fotos. Pues si es esto último, la pobre Demi habrá acabado con la boca dolorida. Claro que con ella ya no nos podemos sorprender de nada, si no, recordemos que en su cuarto de baño tiene sofá y moqueta.

Demi Moore ha aparecido irreconocible ne le desfile de Alta Costura de Fendi. pinit

Pero no solo la delatan las mejillas - o la ausencia de ellas-, también la mirada y la frente. En los ojos, ni una sola arruga, y uno ligeramente diferente al otro, una señal inequívoca de que por ahí han pasado las manos de un cirujano. ¿Y la frente? Planchada hasta el extremo. Un cuadro que la ha hecho irreconocible hasta para nuestros ojos, que están ya acostumbrados a ver todo tipo de retoques - hasta los que se hacen con Photoshop-. Hasta la boquita de piñón parece de otra persona, todo efecto de esas extrañas mejillas.

Los retoque estéticos de las famosas no dejan de sorprendernos. El último, el de Demi Moore. pinit

Si ya una vez nos sorprendió con un retoque tan exagerado que nos recordaba más a Pilar Rubio que a ella misma, esta vez no encontramos ni parecido razonable. Una pena, Demi, nos quedamos con tu imagen de antes.