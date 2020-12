18 dic 2020

Lo de Paula Echevarría con las redes sociales y las críticas, polémicas o juicios de valor, se ha convertido en una especie de deporte nacional. Porque todo lo que cuelga en Instagram, de una manera u otra, sirve de pasatiempo para que las hordas de usuarios que pueblan la red se entretengan (algunos con más educación que otros). Y ha vuelto a suceder.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? El pasado jueves la actriz compartía una de esas instantáneas que le sirven para hacer publicidad, en las que se presta su imagen a algunas marcas, que apuestan por esa repercusión que tiene todo lo que pasa por las manos de Paula. Hasta ahí, todo correcto.

El problema llegaba porque algunos (muchos) veían un retoque excesivo, centrándose en su cara. Y si bien había quienes apuntaban a que no se trataba más que de un error con el maquillaje, otros se decantaban por un filtro o porque se le hubiese ido la mano con una herramienta tan común y utilizada como el Photoshop.

"Super filtrazos, lo siento pero hoy no me gusta", "Te has pasado con los filtros, ¿eh?", "Madre mía la edición, Paula..", "¡No tiene Photoshop ni nada, no parece ella!", son solo algunas muestras de esa lluvia de comentarios de los que están en contra de que no se muestre con naturalidad.