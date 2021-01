27 ene 2021

Hay tres pasos esenciales para tener una piel bonita y luminosa. La limpieza, la hidratación y la protección solar. Aunque sabemos que te saltas la tercera día sí y día también, no deberías. Llevarla a diario es una de las máximas de los dermatólogos cuando hablamos de evitar manchas solares, melasma y prevenir que las marcas de acné se oscurezcan. Es más el sol es uno de los causantes del envejecimiento prematuro de la piel, así que ya sabes... antes de lanzarte al bótox, ponte protección solar. Dicho esto, no hemos venido a hablar del SPF, sino de los exfoliantes, una parte indispensable de la rutina de belleza de todo hijo de vecino (si no te exfolias nunca querida lectora, ha llegado el momento) y en especial, de las beauty junkies.

Hay muchos tipos de exfoliantes: físicos, químicos... pero el nuevo lanzamiento de Mercadona va más allá. Se trata de un peeling ezimático con buenos ingredientes para una exfoliación nada agresiva especilamente indicada para pieles sensibles.

Este exfoliante aceitoso es una muy buena opción para exfoliar de manera respetuosa la piel. Con acción antioxidante y regenerante, contiene encimas de frutas que limpian en profundidad y con el uso continuado ayudan a purificar los poros e igualar el tono y la textura de la piel. Cuesta 7 euros contiene extracto de algas rojas y verde y aceites naturales para nutrir la piel a la vez que la libera de las impurezas.

Sin duda, un imprescindible de supermercado súper low cost que se une a a la crema favorita de las influencers que cuesta menos de 5 euros y es magia para las arrugas.