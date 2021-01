29 ene 2021

Compartir en google plus

No hay secretos ni milagros. Para mantener la figura y lucir un cuerpo diez hacen falta dos cosas que tenemos más que claras: buena alimentación y ejercicio físico. Un correcto entrenamiento y un consumo de alimentos saludable y equilibrado es todo lo que necesitas para presumir de cuerpazo. Sin embargo, existen productos de belleza que ayudan y mucho. Su uso aislado sin el resto de rutinas mencionadas no sirven de nada, pero aplicados de manera correcta y acompañados de éstas favorecen a la llegada de tus objetivos. Sabemos que existen cremas reductoras como esta que usa Blanca Suárez o masajes que ayudan a eliminar la celulitis como el que se hace Vicky Martín Berrocal. Lo que desconocíamos, es que hay a la venta productos específicos para aumentar los resultados conseguidos durante un entrenamiento deportivo. Sí, sí, has leído bien

Se trata de Gym Beauty, una firma de belleza que nace con el objetivo de explotar todos los beneficios del deporte para la piel y minimizar sus contras, creando soluciones cosméticas para mujeres activas. Es decir, productos diseñados para ofrecer la máxima comodidad en cada fase del entrenamiento. Para ello, utilizan una tecnología exclusiva pensada para optimizar los resultados al ser aplicada antes y/o después de realizar ejercicio físico. Permite recuperar los niveles óptimos de hidratación, revitalizar el metabolismo celular y potenciar la producción de fibras estructurales, además de contener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Maravilla, ¿verdad? Tienen a la venta un sinfín de productos como un desodorante, un sérum facial para calmar la piel postentrenamiento, un gel de ducha estimulante o una bruma facial refrescante. Pero sin duda, nuestros favoritos son el gel quemador y el reductor. El primero de ellos es uno que se aplica antes de hacer ejercicio y está diseñado para contribuir a un mejor metabolismo celular durante la actividad física. Además, ayuda a detoxificar el organismo, alisando la piel y activando la energía de las células para una mejor microcirculación.

Por otro lado, está el reductor, que es un anticelulítico formulado con cafeína y extracto de células madre de origen vegetal que proporcionan una acción reductora y remoldea la silueta. Este gel, al contrario que el anterior, está diseñado especialmente para usar después del entrenamiento para incrementar la actividad celular. ¿El resultado? Un efecto lifting que alisa, tonifica y reduce visiblemente la celulitis y la piel de naranja.

Cuesta cada uno 14,95 euros, un precio nada desorbitado y bastante asequible, y se encuentra a la venta en Niche Beauty Lab y en tiendas como Primor. Eso sí, si no quieres hacerte con algo tan específico y prefieres un producto que puedas usar en más ocasiones, hay un sinfín de propuestas que puedes aplicar también antes y después del entrenamiento. Ejemplo de ello es este gel alticelulítico de Somatoline Cosmetic (39,90 euros), este reductor de Laboratorios + Farma Dorsch (37 euros) o el bálsamo anticelulítico de Mokosh (24 euros).