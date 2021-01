30 ene 2021

El cansancio, el estrés (sobre todo ahora, en los tiempos apocalípticos en los que vivimos), la falta de sueño, la alimentación... hay muchos factores que confluyen en el día a día y que pueden hacer que tu piel se vea apagada, deshidratada y poco elástica. No solo llegar a los 40 es la causa de una piel triste, si no que la elección de cosméticos que no respeten la piel y que no estén bien formulados es también una de las causas. Si a la edad le sumamos los agentes externos y una rutina de cuidado deficiente, el resultado es una piel sin vida.

Por eso, si acabas de entrar en la cuarentena y tu piel pide a gritos un crema específica que hidrate, rellene las arrugas y te deje la piel suave y tersa, hemos dado con la solución: se trata del nuevo lanzamiento antiedad de la firma Clementyne Cosmetic. Una hidratante de noche con colágeno vitamina A, C y E con la que recuperar la vitalidad de la piel.

Hydra Extra Luxe 50 ml. 30 euros. pinit

La Brightening Night está especialmente indicada para "recuperar el resplandor, la resistencia y la luminosidad de una piel joven, hidratada, más suave y flexible". Se recomienda a aplicarla por la noche en cara, cuello y escote para que el colágeno, uno de los activos antiedad más potentes trabaje durante las horas de sueño.

Video: 7 cremas hidratantes para combatir el envejecimiento que provoca la luz azul de las pantallas

Clementyne Cosmetic es una marca de producción española que utiliza en sus cosméticos ingredientes naturales de alta calidad, lo que permite que sus productos estén indicados para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.