29 ene 2021

Que Paula Echevarría está embarazada lo sabemos todas y como gran amante de la belleza que es, sabe que tiene que adaptar su rutina beauty a su estado. La influencer, que ayer celebró 35 el cumpleaños de su pareja, Miguel Torres, compartió con nosotros el pasado verano su rutina beauty diaria, pero nos quedaba una duda: ¿Qué producto utilizará para evitar la aparición de arrugas? Investigando, dimos con la respuesta: la crema antiedadrejuvenecedora The Absolute, de la marca Cocunat.

Ya os habíamos contado que la asturiana usaba el contorno de ojos y el alisador de la misma marca, pero lo que no nos habíamos dado cuenta, es de que también estaba enamorada de su crema antiarrugas, el gran bestseller de Cocunat. “Llevo unos días probando esta crema de @cocunat y ya me tiene enamorada! Esta maravilla basada en la epigenética llamada The Absolute, trata arrugas, manchas, pérdida de firmeza, tono, luminosidad y el efecto lifting inmediato es A-L-U-C-I-N-A-N-T-E!!!!! No podía creerme que hubiera lista de espera... pero después de probarla lo veo normal!”, dijo Echevarría en sus redes.

Paula se confiesa fan absoluta de la crema antiedadrejuvenecedora The Absolute, de la marca Cocunat pinit

Y es que no es para menos. Para crear esta crema se han basado en la ciencia de la epigenética (como apuntaba Paula), que recupera y protege los cromosomas para revertir el proceso de envejecimiento. Su tecnología natural a base de algas regenera y limita el acortamiento de los cromosomas para alargar la longevidad de las células. Además, contiene ácido hialurónico y otros 12 componentes biológicamente activos que luchan contra el envejecimiento, neutralizan los radicales libres y rellenan las arrugas. Los efectos de The Absolute son numerosos: ilumina y tonifica, retrasa los signos de la edad, efecto lifting, mantiene la humedad de la piel, protege de agentes externos, alisa arrugas y produce elasticidad y firmeza. Además, aseguran que reduce las arrugas nasolabiales en un 19% y aumenta la nutrición de la piel en un 14%.

Puedes adquirirla a través de su web por 59,95 euros o, si lo prefieres, probar con el Force Supreme Pack que contiene, además de The Absolute, el Serum Facial Transformador The Cure por 93,37 euros (te ahorras 16,48 euros). Este serum transforma tu piel con 21 aceites únicos 100% naturales reparando, redensificando y tratando hasta las arrugas más profundas.

Así que ya lo sabes, si quieres lucir una piel tan bonita y luminosa como la de Paula Echevarría (a pesar de su cara de embarazo) echa un vistazo a estas cremas naturales y cuéntanos tu experiencia.