2 feb 2021

A pesar de que haya tenido más de una ayuda medico-estética o quirúrgica, nadie puede negar que Isabel Preysler está realmente estupenda y eso tiene también mucho que ver la rutina de belleza que sigue a diario para mantener su piel joven. En ella tanto la limpieza como la protección solar juegan un papel fundamental, pero la aplicación adecuada de la crema, sin olvidarse nunca de extenderla también sobre cuello y escote, también es clave para evitar arrugas y falta de firmeza en estas partes del cuerpo delatoras de la edad.

Con el paso de los años la piel de cuello y escote también pierde elasticidad y firmeza, y presenta manchitas y arrugas. Esto se debe a que “es más fina y tiene menos colágeno que otras partes de nuestro cuerpo, lo que hace que se deshidrate con mayor facilidad. Además, son dos áreas muy expuestas a los rayos solares, factor que puede provocar la aparición de antiestéticas manchas”, explica la propia Isabel en su blog de belleza.

Crtema antiedad efecto luminosidad de My Cream Isabel Preysler (49 €). kit de rodillo y piedra gua sha MiiN Cosmetics (32,95 €). pinit

Por eso es muy importante que cuando te apliques a diario tu crema, tanto por la mañana como por la noche, no la extiendas solo en el óvalo facial, sino que debes hidratar y masajera también con ella (siempre de manera ascendente) la zona de cuello y escote. La socialité no solo cuida estas dos partes con su crema hidratante My Cream, sino que previamente utiliza por las noches su sérum facial para multiplicar los efectos, ya que este es un producto que actúa en profundidad.

Tú puedes hacer como ella y usar la crema antiedad no solo en el rostro, o, si lo prefieres, también puedes compararte una crema específica para tratar arrugas y reafirmar cuello y escote. Y, si quieres dar un paso más allá también puedes comprarte una mascarilla concreta para la mandíbula y el cuello, producto que dará que hablar durante 2021, según el informe sobre tendencias de belleza de la compañía WGSN.