10 feb 2021

Tras descubrir su DD cream favorita para un look efecto no makeup perfecto o su fondo de maquillaje antiedad que lo disimula todo, hemos dado un paso más en el neceser de belleza de Eugenia Osborne y hemos encontrado un cosmético multiusos que su estilista de confianza, David Frances, le ha recomendado utilizar al finalizar el maquillaje para fijarlo al máximo y que no se mueva.

Se trata de una bruma hidratante para la cara que aporta vitalidad, luminosidad y suavidad es un solo gesto. Es de la misma firma que la crema antiarrugas de cabecera de la reina Isabel II y te va a sorprender por todos sus beneficios.





La Eight Hour Miracle Hydrating Mist de Elizabeth Arden es ideal para acabar con la cara de cansacio gracias a su toque refrescante e hidratante es una sola pulverización. Y no nos extraña al saber que contiene ingredientes de altura como una mezcla de revitalizantes y antioxidantes de café, granada, açai y goji, una combinación de calmantes y reparadores como el aloe vera, la glicerina o la hoja de manzano, y un cóctel de energía a base de jenjibre, bergamota y té fresco.

Lo mejor es que se puede utilizar tanto de día como de noche y sobre el rostro limpio o maquillado. También se puede utilizar como prebase para rellenar esos pequeños surcos que algunas bases marcan aún más. Su fórmula combate las agresiones ambientales y deja la piel muy revitalizada y un aspecto jugoso y sano. Además... ¡está rebajada! Encuentra la bruma en Douglas por 15,95 euros. Antes: 26 euros.