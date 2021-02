15 feb 2021

Nos encanta conocer los secretos de belleza de Eva González. La presentadora es una de las mujeres más naturales y queridas de nuestro país y, por supuesto, también una de las más bellas. Sabemos qué crema antiedad de noche usa y también qué base de maquillaje antiarrugas es su favorita. Ahora, ha sido ella misma quien nos ha descubierto el truco al que recurre para lucir una figura perfecta.

Se trata de un tratamiento que se realiza en Carmen Sarmiento, un centro de medicina estética situado en Sevilla del que parece ser muy fan. "Hoy toca retomar uno de los mejores tratamientos y además exclusivo en Sevilla", escribió Eva junto una imagen de ella en la que aparece en el propio centro. La presentadora habla de avanzada tecnología que sirve para remodelar la figura sin cirugía: EMSculpt.

Es un dispositivo de última generación que aplica Energía Electromagnética Focalizada de Alta Intensidad, HIFEM y que en medicina estética consigue unos resultados realmente espectaculares. Es el primer tratamiento no invasivo en conseguir remodelar la figura desde dentro, fortaleciendo la musculatura interna y eliminando los depósitos de grasa persistentes.

Se puede aplicar en el vientre, para acentuar la musculatura abdominal, remarcando el tan deseado ‘six pack’ y la línea alba; en la cintura, reduciendo su contorno y combatiendo los familiarmente conocidos como ‘flotadores’; y en los glúteos, elevando y tonificando la musculatura de toda esta zona, remodelando espectacularmente su forma y silueta de manera natural.

Y lo mejor, es que es un tratamiento que no requiere anestesia, y no necesita periodos de recuperación. Además, se recibe mientras reposas relajadamente en la camilla, y solo se percibe una sensación de hormigueo debida a las propias contracciones musculares. No nos extraña que Eva recurra a él y esté encantada. ¡Qué ganas de probarlo!