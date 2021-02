22 feb 2021

Atrás quedó nuestra sorpresa por el espectacular cambio físico de Eugenia Osborne. Desde entonces, no hemos podido evitar forjar una relación beauty con ella y con su neceser de la mano de algunos de sus imprescindibles que más nos han gustado. Como esta DD Cream antiedad con retinol para looks con efecto no makeup que lo disimulan todo o esta base de maquillaje rebajada e ideal para pieles maduras.

¿Su última adquisición? Una crema hidratante de noche con un ingrediente de altura que combate el envejecimiento y los efectos nocivos del azúcar en la piel, entre otros muchos beneficios que te vamos a contar ya mismo.





Se trata del último lanzamiento de Dermacosmetics, una firma de cuidados para el rostro creado por la dermatóloga Dra. Susanne von Schmiedeberg que acaba de llegar de forma exclusiva a Douglas. En concreto, Eugenia ha empezado a utilizar la Crema de Noche Night Performer L-Carnosine Anti-A.G.E., un tratamiento para todo tipo de pieles, especialmente para las que sufren los primeros signos de las edad, que combate eficazmente las arrugas mientras duermes.

"He descubierto la marca #dermacosmetics que combate el efecto nocivo del exceso de azúcar en la piel. Yo estoy probando la crema de noche Night Performer L-Carnosine Anti-A.G.E. Cream, perfecta para devolver a la piel su ritmo día-noche, ayudándole a completar el proceso de reparación y rejuvenecimiento", ha escrito la influencer.

Como su propio nombre indica, el ingrediente activo principal de su fórmula es la L-carnosina, que se encarga de liberar las fibras de colágeno y elastina que el azúcar está atacando directamente a través del proceso de glicación, uno de los principales responsables de una piel cansada, apagada y con arrugas. Su uso diario protege eficazmente las células dañadas por el consumo excesivo de azúcar y otros radicales libres. Hazte con ella por 98,95 euros.