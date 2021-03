4 mar 2021

¿Se ha convertido Blanca Suárez en nuestra beauty junkie favorita sin darnos cuenta? Confirmamos. La polifacética actriz es toda una caja de sorpresas y no podemos dejar de espiar su feed de Instagram para no perdernos absolutamente nada. Ni su último cambio de look radical con el pelo rizado, ni el aceite facial antiedad que utiliza todas las noches antes de acostarse, ni su manicura que arrasa en Instagram y que es el mejor 3 en 1: rejuvenece las manos, alarga los dedos y es pura tendencia.

Y para que el ritmo no pare, no, la actriz ha mostrado uno de sus nuevos imprescindibles: un sérum para el contorno de los ojos con efecto lifting que despierta la mirada al instante y borra ojeras y bolsas.

Video: ¡Di adiós a las ojeras y arrugas a los 50! 8 contornos perfectos para rejuvenecer tu mirada

Y no solo gracias a sus ingredientes de altura que vamos a contar a continuación. También por el aplicador metálico con el que podrás realizar un masaje descongestionante al mismo tiempo que depositas el producto.

"Mirar. Observar. ...Ya puestos, mejor con buenos ojos. Mi nuevo ritual beauty con extractos de miel y jalea real. Mirada más abierta x 3 con el Eye R Repair Serum de Guerlain + masaje para potenciar su efecto...", ha escrito Blanca junto a su nuevo imprescindible. Un tratamiento antiedad para la mirada, ideal para comenzar a utilizar con los primeros signos de la edad.

Desde su primera aplicación, se nota un efecto tensor sobre los párpados caídos y la mirada cansada. Todo gracias a una mezcla de mieles y jalea real con polímeros para alisar y despertar esta piel tan sensible. Su uso continuado refuerza la epidermis, la refresa y la ilumina al máximo.

El aplicador Gold Drop peremite realizar un masaje tensor que descongestiona las bolsas al instante. Desliza de extremo a extremo del ojo, da golpecitos suaves, haz movimientos circulares o ejerce puntos de presión para el arco de la ceja. Repide cada proceso unas dos veces y conseguirás una mirada perfecta. Hazte con este cosmético en Douglas por 71,95 euros y transforma ya mismo tus ojos.