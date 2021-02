1 feb 2021

Desde que Blanca Suárez apostara por este cambio de look y se uniera al color bronde que tanto triunfa, la actriz ha pasado a incluir en su rutina de pelo diferentes productos para no perder la efectividad del color. Primero enseñó el champú que utiliza para no tener el pelo graso y ahora ha añadido al cuidado de su pelo una mascarilla perfecta para mantener el rubio.

Fue ella misma quien compartió a través de su perfil de Instagram sus últimas adquisiciones y se trata de unos productos de Studio25, el salón de belleza de su amiga y peluquera María Roberts, que es la que se artífice todos sus cambios de look. En concreto, Blanca enseñó la Perfect Blonde Hair Mask, una mascarilla nutritiva indicada para cabellos rubios.

Se trata de un producto que intensifica, matiza y reaviva el color además de hidratar en profundidad. Incluso aporta un aroma fresco al cabello. Y nos encanta porque es libre de parabenos y no lleva sulfatos y, además, no está testado en animales. Cuesta 22 euros y es perfecta para usar después de cada lavado y obtener una melena con brillo e hidratada. Tanto ha gustado entre sus usuarias que ya está agotada y no se puede comprar en su página web.

Blanca también se ha hecho con el Heat Protect Spray (17 euros) que ayuda a proteger la fibra capilar de agentes externos (plancha, secador,exposición solar…etc) mientras crece dejando un olor frutal. Al igual que la mascarilla, tampoco tiene parabenos ni está testado en animales. ¡Maravilla! Así es como la actriz mantiene intacto el color de su pelo en las épocas de rodaje.