4 mar 2021

Dentro del mundo de la cosmética existen muchos principios activos que ayudan a frenar los efectos del envejecimiento sobre tu piel. Cada uno actúa de una manera distinta y debes conocer sus efectos para saber qué producto elegir. Por poner varios ejemplos, el retinol es un activo muy potente, pero debes seguir las indicaciones de uso para que no se produzcan efectos indeseados; el ácido hialurónico ayuda a retener el agua en nuestra piel para mantenerla hidratada y libre de arrugas y la vitamina C es un potente antioxidante y ayuda a producir colágeno, esencial para que tu piel no pierda elasticidad. Hoy vamos a hablar de la coenzima Q10 y de sus efectos para rejuvenecer tu rostro.

La coenzima Q10, al igual que la vitamina C y el ácido hialurónico, se encuentra en el cuerpo de manera natural pero, con el paso de los años, su producción va disminuyendo. Es un antioxidante que estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la hidratación de la epidermis y ayudando a unificar el tono de la piel. En definitiva, es un buen activo para proteger y tratar la piel difuminando arrugas y líneas de expresión.

Al igual que la vitamina C, protete a las células cutáneas frente a la exposición a las radiaciones solares y otras agresiones provocadas por los radicales libres. Es decir, su función es múltiple: protege gracias a su efecto antioxidante; ayuda en la producción de colágeno y elastina, lo que redunda en una piel más tersa y firme; y contribuye a la renovación celular, por lo que le dará un aspecto mas joven, sano y brillante.

Ahora que conocemos todos los efectos beneficiosos de la Coenzima Q10 sobre nuestra piel, aquí tienes las tres mejores cremas basadas en este componente que te ayudarán a tener una piel más firme, hidratada y rejuvenecida.

Q10 Power antiarrugas, de Nivea

Este producto contiene coenzima Q10 idéntica a la de la piel obtenida a través de un proceso de fermentación natural de levadura. Reduce eficazmente las arrugas y líneas de expresión tras cuatro semanas y deja la piel visiblemente más firme en solo dos semanas. Su protección UVA/UVB con FP 15 ayuda a proteger la piel de la formación de arrugas inducidas por el sol. Puedes conseguirla en Primor por 7,87 euros.

Age repair, de Isdin

Se trata de un fotoprotector facial con triple acción antienvejecimiento. Repara el daño solar a nivel celular, favorece la luminosidad y el aspecto de la piel gracias a la coenzima Q10 y mejora la elasticidad gracias al ácido hialurónico. Encuéntrala en Promofarma por 23,89 euros.

Q10 Active de Eucerin

Crema de día para piel seca y sensible con Q10 para reponer la energía de las células, facilitar la prevención del envejecimiento prematuro y reducir todo tipo de arrugas. Las vitaminas C, E y H incluidas en su fórmula nutren y reducen la inflamación de la piel, protegiéndola de los ataques de radicales libres. Puedes encontrarla en Mifarma por 19,35 euros.